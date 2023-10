Dopo una breve pausa per gli impegni internazionali, l'Inter è tornata alla Pinetina con un obiettivo ben chiaro: prepararsi per la cruciale trasferta contro il Torino. Il ritorno dei giocatori impegnati con le nazionali, tra cui i sudamericani Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Alexis Sanchez, ha completato il gruppo, fornendo a Simone Inzaghi tutte le risorse necessarie per affrontare la sfida. Alcune assenze importanti potrebbero tuttavia frenare le rotazioni tra i titolari: Juan Cuadrado e Marko Arnautovic, infortunati, saranno infatti fuori causa per il match contro i granata.

Il dilemma tattico di Simone Inzaghi

Inzaghi si trova ora ad affrontare un dilemma tattico, in particolare riguardo al terzo difensore da schierare accanto a Bastoni e Pavard. Dopo l'arduo confronto con l'Inghilterra, Acerbi sembra essere il favorito, ma la situazione potrebbe ancora evolversi nelle prossime sessioni di allenamento.

Anche sulle fasce ci sono decisioni da prendere: Dimarco, reduce dal turno europeo con l'Italia, sembra essere in vantaggio su Carlos Augusto, che sta facendo ritorno dopo un lungo viaggio transoceanico.

In attacco, Lautaro e Thuram sembrano essere scelte confermate, con la possibilità che Alexis Sanchez inizi la partita dalla panchina, pronto a essere inserito in caso di necessità.

Altro dubbio a centrocampo

Al momento, sembra che Inzaghi stia ponderando l'idea di schierare una formazione che gli offra le consuete sicurezze.

L'ultimo nodo da sciogliere sarebbe a centrocampo: Barella è parso stanco dopo gli impegni internazionali e l'allenatore Simone Inzaghi potrebbe decidere di dare una chance a Davide Frattesi dal primo minuto, ancora a segno con la nazionale di Spalletti.

L'Inter non può più sbagliare, ecco la probabile formazione dei nerazzurri

Le sconfitte contro il Sassuolo e il pareggio contro il Bologna hanno causato il sorpasso del Milan in testa alla classifica: 21 punti per i rossoneri, 19 per l'Inter. Inzaghi ed i suoi giocatori sanno che non c'è spazio per certi errori e il turno è assolutamente da sfruttare dato che è contemporaneamente previsto lo scontro diretto tra Milan e Juventus che potrebbe sottrarre importanti punti alle due rivali dirette (i bianconeri si trovano infatti terzi a 4 punti dal Milan e 2 dall'Inter).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi Simone.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado