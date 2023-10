La Juventus starebbe lavorando per portare a Torino Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese e della nazionale della Serbia. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa economica di massima con la società torinese che però adesso dovrà trovarla pure col club friulano.

Il problema attualmente sarebbe rappresentato dalla classifica non positiva della squadra udinese, che peraltro ha recentemente esonerato Andrea Sottil affidandosi a Gabriele Cioffi. Una scelta arrivata dopo l'inizio di stagione difficile dei friulani, che hanno pareggiato 6 partite e rimediato 3 sconfitte non riuscendo a vincere neanche un match.

La trattativa di mercato fra le due società potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, soprattutto se l'Udinese riuscisse a migliorare considerevolmente i propri risultati.

Samardzic avrebbe raggiunto un'intesa economica con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Lazar Samardzic avrebbe raggiunto un'intesa economica di massima con la Juventus. Mancherebbe però quella con l'Udinese per la cessione del cartellino: il centrocampista della nazionale della Serbia è molto importante per la rosa friulana e lasciarlo partire significherebbe perdere molto in qualità.

Per quanto riguarda la sua valutazione di mercato si parla di circa 25 milioni di euro, ma l'intesa fra le due società potrebbe essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso di circa 4 milioni di euro più diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinati condizioni, una di queste la qualificazione alla Champions League) a circa 19 milioni di euro.

In questo inizio di stagione Samardzic ha disputato finora nove match in campionato, segnando due gol.

Il resto del mercato della Juventus

Riguardo al mercato di gennaio ci sono altri nomi avvicinati alla società bianconera per il centrocampo: Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo, quest'ultimo già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.

Ma il club torinese lavora anche per il calciomercato estivo e potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, anche per dare esperienza e qualità alla rosa bianconera. A tal riguardo si valutano in particolare dei rinforzi per la fascia difensiva. Fra i giocatori sul taccuino della società bianconera ci sarebbero Lucas Vazquez del Real Madrid e Sergi Roberto del Barcellona, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.