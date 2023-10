Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di potenziare entrambe le fasce nella prossima estate e seguirebbe i profili di Ian Maatsen del Chelsea e di Luiz Henrique del Betis Siviglia. Intanto il club bianconero per gennaio starebbe studiando il modo per riportare alla Continassa l'ex Federico Bernardeschi.

Juve, il restyling delle fasce partirebbe dalla prossima estate con Maatsen e Luiz Henrique

La Juventus nella prossima estate potrebbe rivoluzionare le corsie di destra e sinistra e stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Ian Maatsen e Luiz Henrique.

Per quanto concerne il primo, si tratta di un giovane laterale sinistro del Chelsea classe 2002 che in questa stagione ha fatto il grande salto passando dalla categoria Under 21 dei Blues alla prima squadra. Di Maatsen, alla Juventus piacerebbe l'esplosività fisica e l'estrema duttilità: il calciatore olandese infatti ricopre come ruolo primario quello di terzino sinistro ma all'occorrenza può spostarsi sia sulla linea della mediana per diventare una mezz'ala sia su quella degli attaccanti, trasformandosi in un esterno offensivo. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe già intorno ai 20 milioni di euro.

Per quanto concerne invece il profilo di Luiz Henrique, il laterale destro in forza attualmente al Betis Siviglia avrebbe attratto le attenzioni della Juventus per le sue spiccate doti offensive.

Il calciatore brasiliano classe 2001 può ricoprire entrambi i ruoli di esterno alto, tuttavia e visti i problemi che sta palesando la formazione bianconera con il neo acquisto Timothy Weah, Allegri potrebbe anche schierarlo basso a destra chiedendogli il sacrificio di coprire l'intera fascia. La valutazione di Luiz Henrique, nonostante la sua giovane età, si aggirerebbe già intorno ad una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Juventus, per gennaio si scalda l'asse per Bernardeschi: il calciatore potrebbe arrivare in prestito dal Toronto

La Juventus penserebbe anche a potenziare la propria rosa per gennaio e il nome di Federico Bernardeschi sta rimbalzando sempre con più insistenza.

Come indizio di questo, ieri al centro sportivo dei bianconeri è stato avvistato Giuseppe Bozzo, procuratore sportivo che tra i tanti cura anche gli interessi di Bernardeschi. La formula per permettere al calciatore del Toronto di tornare alla Juventus sarebbe quella del prestito secco, in quanto il classe '94 è legato contrattualmente con i canadesi fino al 2026.