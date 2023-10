Con la possibile squalifica di Paul Pogba, la Juventus starebbe valutando possibilità per rinforzare il proprio centrocampo. Sebbene sia improbabile un grande investimento nel mercato invernale, sembra che la società bianconera stia già pianificando un grande rinforzo nel Calciomercato estivo, specialmente se riuscirà a qualificarsi per la Champions League.

Uno dei nomi che figura sulla lista dei desideri della Juve è Koopmeiners, il centrocampista classe 1998 attualmente in forza all'Atalanta. Koopmeiners è noto per la sua capacità di contribuire alla fase realizzativa, avendo segnato 10 gol in 35 partite la scorsa stagione e già 2 gol in 8 partite nella stagione attuale.

Il giocatore Koopmeiners potrebbe approdare alla Juventus nel 2024

Durante il recente calciomercato estivo, la Juventus ha mostrato un certo interesse per Koopmeiners, ma è rimasta in secondo piano a causa del prezzo del cartellino del centrocampista. L'Atalanta aveva rifiutato un'offerta di 37 milioni di euro dal Napoli e aveva anche prolungato il contratto del giocatore fino al 2027, con un adeguamento dell'ingaggio a 2,8 milioni di euro netti annui.

La situazione potrebbe cambiare nel 2024, soprattutto se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions League. Evidente però che se il centrocampista dovesse continuare a confermare le sue prestazioni, il prezzo di mercato potrebbe incrementare e superare ampiamente i 40 milioni di euro.

Senza contare il fatto che la concorrenza potrebbe incrementare ulteriormente il prezzo, soprattutto se si dovesse arrivare ad una sfida di mercato. Il giocatore infatti non è seguito solo dal Napoli ma anche da società inglesi che non avrebbero problemi ad investire somme importanti per il cartellino del centrocampista. La Juventus valuta però profili anche più giovani, che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

Il campionato francese rimane un punto di riferimento da questo punto di vista, con tanti giovani che piacciono alla società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi nomi per rinforzare il centrocampo in previsione della stagione 2024-2025. Due di questi giocano nel campionato francese, parliamo di Khephren Thuram, giocatore del Nizza in scadenza di contratto a giugno 2025 e che ha una valutazione di mercato di 40 milioni di euro.

Prezzo che potrebbe diminuire nei prossimi mesi se il giocatore non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società francese. Altro nome che piace alla società bianconera è Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla Juve nel recente calciomercato estivo e che la società francese lascerebbe partire per circa 20 milioni di euro.