La Juventus starebbe già lavorando per il futuro e come rinforzare la rosa bianconera in previsione della stagione 2024-2025. Uno dei principali obiettivi sembra essere un difensore centrale di talento, e uno dei nomi che piace di più è quello di Scalvini dell'Atalanta. Il giovane classe 2003 ha dimostrato di essere un giocatore promettente con ampi margini di crescita, e la Juventus sta cercando di fare un grande acquisto nel settore difensivo.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di un centrale difensivo per il 2024: piace Scalvini

L'Atalanta valuta Scalvini circa cinquanta milioni di euro, ma la Juventus spera di poter definire l'affare a quaranta milioni.

Per raccogliere questa somma, la Juventus starebbe cercando di effettuare diverse cessioni. Una parte della somma necessaria potrebbe arrivare dalla cessione di giocatori come Kostic ed Iling, specialmente considerando che sulla fascia sinistra c'è abbondanza. Potrebbero arrivare 20 milioni di euro dal giocatore ex Eintracht Francoforte, che piace al Tottenham. La società inglese deve sostituire Perisic infortunato e potrebbe decidere di acquistare il giocatore nel mercato di gennaio. Una somma importante potrebbe arrivare anche da giocatori come Koni De Winter e Matias Soulé. Il primo potrebbe essere riscattato dal Genoa per 10 milioni di euro, dipenderà dalla permanenza in Serie A della società ligure.

Per quanto riguarda l'argentino invece è attualmente in prestito senza diritto di riscatto al Frosinone. Ha iniziato la stagione in maniera ideale e se dovesse continuare a migliorare, la sua valutazione di mercato potrebbe superare i 20 milioni di euro che chiedeva la Juventus nel recente Calciomercato estivo in caso di cessione a titolo definitivo.

Sarà importante però anche qualificarsi in Champions League nella stagione 2024-2025 per la Juventus, anche perché andrebbe ad incrementare i ricavi derivanti dalla partecipazione nella competizione europea e questo potrebbe agevolare investimenti sul mercato. Di certo non sarà solo la difesa ad essere migliorata in previsione del calciomercato estivo.

Potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità ed un rinforzo per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando un rinforzo a centrocampo se non a gennaio, nel calciomercato estivo. Due sono i nomi che piacciono alla società bianconera, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Per quanto riguarda il settore avanzato si valuta Domenico Berardi del Sassuolo. Potrebbe arrivare anche un terzino destro, piace Sacha Boey del Gatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.