La Juventus starebbe valutando la possibilità di rescindere del contratto di Paul Pogba, dopo la conferma della sua positività al doping emersa dalle recenti controanalisi. La notizia inattesa riguarda il fatto che il centrocampista francese è risultato positivo non al testosterone come era inizialmente emerso, ma invece al Dhea.

Questo steroide è prodotto dalle ghiandole surrenali ed è un androgeno più potente e moderno del testosterone: esso può essere oggetto di contaminazioni in vari di prodotti contro l'invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare.

L'Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito l'uso del Dhea da oltre un decennio.

La positività al Dhea potrebbe portare a una riduzione della squalifica di Pogba

Alla luce di questa novità ora la situazione per Paul Pogba può cambiare, in quanto i suoi legali potranno provare a far valere la tesi di un integratore contaminato e quindi sperare in uno sconto sostanziale della possibile squalifica.

Nonostante questi nuovi sviluppi, la Juventus sembra considerare seriamente la rescissione contrattuale come una possibilità concreta, quindi potrebbe esplorare il mercato dei trasferimenti già nel mese di gennaio per cercare un sostituto nel centrocampo.

I possibili nomi per il dopo Pogba

A tal proposito, il giornalista sportivo Paolo Paganini nelle scorse ore alla trasmissione tv Rai 90° minuto ha parlato proprio dei nomi che la Juventus starebbe valutando per il dopo Pogba.

In particolare l'esperto di mercato ha sottolineato che il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, avrebbe inviato diversi osservatori in Francia per monitorare potenziali candidati al centrocampo. Fra essi ci sarebbero Habib Diarra e Youssouf Fofana. Tuttavia, secondo il giornalista, il vero obiettivo della Juventus sembra essere Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che Giuntoli aveva già cercato di acquisire Koopmeiners quando era al Napoli.

Inoltre, Paganini ha menzionato anche Ismet Samardzic dell'Udinese come una possibile opzione.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus intanto penserebbe già anche in previsione del Calciomercato estivo. Potrebbero interessare soprattutto degli investimenti a parametro zero su calciatori di di esperienza che vadano ad incrementare la qualità della rosa bianconera. Sui media si parla in tal senso in particolare di Lucas Vazquez del Real Madrid e di Sergi Roberto del Barcellona.