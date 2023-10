In una recente intervista Giovanni Bia, agente sportivo di Andrea Cambiaso, ha fatto alcune considerazioni sul terzino della Juventus, sul suo rapporto con l'allenatore Massimiliano Allegri e sulla sua ambizione di rimanere nella società bianconera per 10 anni.

In questo inizio di stagione il terzino italiano sta raccogliendo un buon minutaggio, anche se negli ultimi match Massimiliano Allegri gli sta preferendo Filip Kostic.

L'agente sportivo Giovanni Bia ha parlato di Andrea Cambiaso

Il procuratore Giovanni Bia - alla vigilia del derby Juve-Toro - ha rilasciato un'intervista al sito Calciomercato.it relativamente al suo assistito Andrea Cambiaso.

In particolare l'agente ha detto: "Sicuramente Allegri non lo conosceva e ha avuto modo di vederlo da vicino. La Juve era abbastanza decisa sul tenerlo a Torino quest’anno, già era in dubbio l’anno scorso e poi abbiamo deciso tutti insieme di mandarlo a giocare un anno da titolare in Serie A perché gli avrebbe fatto bene. Quest’anno eravamo tutti abbastanza tranquilli sul fatto che lui rimanesse alla Juve, è chiaro che Allegri non lo conosceva bene come può conoscerlo un allenatore che lo vede quotidianamente sul campo".

La stima professionale ed umana di Allegri nei confronti di Cambiaso

Bia ha sottolineato quanto sia fondamentale il sostegno dei sostenitori per il benessere e le prestazioni del giocatore: "Quando si gioca per la maglia i tifosi sono un fattore determinante per farti star bene ed essere felice.

Andrea è uno che quando va in campo dà tutto sé stesso, il 110% di quello che può dare".

"Cambiaso vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni", sono queste le dichiarazioni di Giovanni Bia. L'agente sportivo ha aggiunto: "Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, speriamo abbiano ragione". Concludendo: "Se dovesse arrivare la convocazione da parte della Nazionale italiana farebbe molto piacere".

L'esperienza di Cambiaso alla Juve

Andrea Cambiaso è stato acquistato dalla Juventus nel calciomercato estivo del 2022 per circa 10 milioni di euro dal Genoa. Era stato poi ceduto in prestito al Bologna, un'esperienza professionale che gli ha permesso di crescere molto, diventando un punto riferimento della squadra di Thiago Motta, che lo ha schierato su entrambe le fasce difensive.

La sua duttilità è gradita anche dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che ha deciso di confermarlo nella rosa bianconera nella stagione 2023-2024.