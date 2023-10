La Juventus sarebbe interessata a Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e sembra essere in vantaggio nell'acquisto del giocatore, che sarebbe seguito anche dal Manchester United e dall'Atletico Madrid. La società bianconera potrebbe essere disposta a offrire una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per Højbjerg, almeno secondo le ultime notizie di mercato di Diariogol, che però non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera potrebbe valutare l'acquisto del centrocampista in prestito con diritto di riscatto, gli inglesi invece vorrebbero l'obbligo di acquisto per il centrocampista .

Il giocatore Hojbjerg potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus sarebbe in vantaggio per l'acquisto di Hojbjerg a gennaio. Una vera e propria esigenza quella della società bianconera rinforzare il centrocampo, dopo un inizio di stagione che ha dimostrato le problematiche in esperienza e in qualità del settore. Pesa soprattutto l'assenza di Pogba che attende l'esito delle contro analisi. In caso di conferma della positività al testosterone la società bianconera potrebbe decidere di investire su un centrocampista a gennaio: piacerebbe Pierre-Emile Hojbjerg, ma la volontà del giocatore sarà un fattore determinante.

Sul giocatore ci sarebbero Atletico Madrid e Manchester United che non avrebbero problemi ad investire una somma di 40 milioni di euro per il centrocampista del Tottenham, attualmente riserva nella squadra inglese.

Le caratteristiche tecniche di Hojbjerg

Pierre-Emile Højbjerg è nato a Copenaghen il 5 agosto 1995 e ha iniziato la sua carriera giovanile nel club della capitale danese prima di passare al Brondby e successivamente al Bayern Monaco.

Con il Bayern, ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico, collezionando oltre 40 presenze e segnando 12 gol con la seconda squadra. Ha poi avuto 17 presenze in Bundesliga tra il 2013 e il 2015. Successivamente, è stato prestato ad Augsburg e Schalke prima di trasferirsi al Southampton.

Nel campionato inglese Hojbjerg ha iniziato a giocare con regolarità e si è guadagnato un posto fisso nella formazione del Southampton.

Nel 2020, è stato acquistato dal Tottenham Hotspur, dove è diventato un elemento chiave della squadra, contribuendo a raggiungere il quarto posto in Premier League.

A livello internazionale, Hojbjerg ha debuttato con la nazionale danese nel maggio 2014 in un'amichevole contro la Svezia. Da allora, ha accumulato 69 presenze e segnato 7 gol con la nazionale, partecipando a un Mondiale e a un Campionato Europeo.

Dal punto di vista tecnico, Hojbjerg è un centrocampista centrale alto 185 centimetri e pesa 81 chili. È forte fisicamente ed è abile in entrambe le fasi di gioco. È noto per il suo recupero palla e per la sua capacità di impostare il gioco. Ha anche buone abilità di dribbling e piedi abili per i calci piazzati.