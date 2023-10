La Juventus nel Calciomercato invernale dovrà necessariamente migliorare il centrocampo, considerando le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Non è da scartare un possibile arrivo in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a fine stagione. A tal riguardo uno dei giocatori che Giuntoli conosce bene avendolo portato al Napoli è Fabian Ruiz. La società campana investì 30 milioni di euro per il centrocampista classe 1996. La scorsa stagione si è trasferito al Paris Saint Germain, ma con il recente arrivo in Francia di Luis Enrique non è riuscito al momento a diventare un titolare fisso del centrocampo.

Per questo potrebbe valutare una nuova esperienza professionale in prestito alla Juventus, che rappresenterebbe un'ipotesi ideale per lui, anche perché conosce già il calcio italiano e non avrebbe problemi ad adattarsi.

Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo in prestito a gennaio del centrocampista Fabian Ruiz. Lo spagnolo non è considerato un titolare da Luis Enrique e in previsione dell'Europeo 2024 con la nazionale spagnola il giocatore ha bisogno di raccogliere più minutaggio. Un eventuale approdo a Torino gli garantirebbe questa possibilità, considerando che Allegri apprezza i centrocampisti tecnici che sappiano dare un supporto importante nel settore avanzato.

In questo inizio di stagione ha disputato sette match con il Paris Saint Germain con un assist, sempre entrando nel secondo tempo, segnale evidente di come sia considerato un'alternativa ai centrocampisti nel Paris Saint Germain.

Il suo ingaggio è di circa sei milioni di euro a stagione, quindi sarebbe sostenibile per la società bianconera.

In caso di approdo a Torino potrebbe essere inserito nell' accordo un diritto di riscatto che permetterebbe alla Juventus di acquistarlo a titolo definitivo a giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il centrocampo. Giuntoli guarderebbe soprattutto al campionato francese, dove giocano due elementi seguiti dalla società bianconera da diversi mesi: Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo. Il classe 2004 era stato seguito dalla società bianconera anche nel recente calciomercato estivo, alla fine però è rimasto nel campionato francese.