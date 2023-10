Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Sportmediaset, la Juventus starebbe facendo dei passi avanti per l'acquisto di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano in scadenza di contratto con l'Arsenal in estate e attualmente non considerato un titolare dal tecnico degli inglesi Mikel Arteta.

Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo significativo per la Juventus, che sta cercando di fronteggiare l'emergenza nel reparto di centrocampo, considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Jorginho potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

L'italo-brasiliano è attualmente una riserva nell'Arsenal, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e quindi potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso già in inverno. Non mancano comunque altre società interessate all'acquisto del centrocampista, una di queste sarebbe il Barcellona: il centrocampista sarebbe ideale per il gioco di Xavi. La società spagnola ha dimostrato di saper investire anche in giocatori di esperienza, è il caso di Gundogan, arrivato nel recente Calciomercato estivo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester City.

Protagonista dell'Europeo 2021 con la nazionale italiana, Jorginho dopo l'esperienza professionale al Napoli si è trasferito al Chelsea fino all'approdo all'Arsenal, dove però non è mai diventato un titolare fisso ma solo un'alternativa a centrocampo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche su altri nomi per il centrocampo. Si cerca non solo esperienza e qualità, ma anche dei giocatori che rappresentino degli investimenti a lungo termine per la società bianconera. Uno dei mercati valutati da vicino dalla società bianconera è quello francese, dove giocano due giocatori che piacerebbero a Giuntoli, ossia Khephren Thuram del Nizza, che ha un prezzo di mercato di 40 milioni di euro, e Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.

Per quanto riguarda il settore avanzato piace da tempo Domenico Berardi, con il Sassuolo che difficilmente a gennaio potrebbe valutare una cessione in prestito con diritto di riscatto, come gradirebbero i bianconeri. L'alternativa sarebbe Federico Bernardeschi del Toronto, che potrebbe ritornare nella società bianconera in prestito.