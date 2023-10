La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e mercato di gennaio. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha dimostrato limiti contro l'Atalanta, subendo in gran parte del match il gioco dei bergamaschi. Fra i peggiori in questo inizio di stagione nella squadra bianconera c'è sicuramente Adrien Rabiot, il francese secondo le ultime notizie di mercato potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio anche per evitare di perderlo a parametro zero essendo in scadenza a giugno 2024. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe l'Arsenal, che sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Jorginho per arrivare al francese.

L'ex Napoli è anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024 e sarebbe uno scambio di mercato alla pari fra le due società.

La Juventus potrebbe valutare lo scambio di mercato fra Rabiot e Jorginho a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Jorginho per l'acquisto di Rabiot. La società inglese vorrebbe il centrocampista della Juventus già nel mercato di gennaio offrendo un giocatore che fa panchina a Londra e che potrebbe aiutare la squadra bianconera a migliorare il gioco. Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024, sarebbe uno scambio di mercato fra le due società. C'è da dire che tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i diversi giornali sportivi.

Soprattutto perché Rabiot rimane un giocatore importante per Allegri ed è probabile che il francese rispetti almeno il contratto fino a giugno che ha con la società bianconera.

La Juve starebbe valutando il prolungamento di contratto di Rabiot

Come scrive Tuttosport la Juventus starebbe lavorando per prolungare il contratto di Adrien Rabiot, con l'obiettivo di rendere il centrocampista francese una parte importante del presente e del futuro della squadra.

La società bianconera vorrebbe raggiungere un'intesa di tre stagioni per prolungare il contratto del giocatore francese.

La Juventus vorrebbe definire questa trattativa entro gennaio per evitare che Rabiot possa lasciare a parametro zero a giugno e firmare con altre società per la stagione successiva. Fra le società interessate, oltre al Manchester United, ci sarebbe anche l'Arsenal.

Attualmente è il vice capitano della Juventus insieme ad Alex Sandro. Con il probabile addio del brasiliano a giugno (anche lui in scadenza di contratto, ma difficilmente prolungherà l'intesa contrattuale, si parla di trasferimento in Arabia Saudita) diventerebbe l'unico vice capitano della squadra bianconera. Una leadership conquistata soprattutto con l'arrivo di Allegri, che lo ha valorizzato a centrocampo.