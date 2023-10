L'Inter si sta muovendo con largo anticipo per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri sono sempre alla ricerca dei migliori talenti, che hanno dei margini per crescere. Tra i giocatori che piacerebbe molto all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, c'è anche Thiago Almada, attualmente in forza all'Atlanta United, in MLS. Il classe 2001 piacerebbe molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in diversi ruoli sul fronte offensivo.

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse fare a meno di Victor Osimhen nelle prossime sessioni di calciomercato. Il rapporto tra la società e il centravanti nigeriano non sembra essere più idilliaco e proprio per questo motivo si prendono in considerazione delle alternative. Tra i nomi che piacerebbe c'è quello di Dusan Vlahovic, che la Juventus non sembra ritenere intoccabile.

Inter su Thiago Almada

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di calciomercato c'è quello di Thiago Almada. Il fantasista argentino ha fatto una scelta atipica visto che, pur essendo ancora giovanissimo, trattandosi di un classe 2001, si è trasferito in MLS, all'Atlanta United, che lo ha acquistato dal Velez per 15 milioni di euro nel febbraio 2022.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, con Marotta e Ausilio che starebbero lavorando sotto traccia per portarlo a Milano.

Il giocatore piace molto anche per la sua duttilità visto che può giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo, in particolar modo come seconda punta o esterno offensivo, dando a Simone Inzaghi diverse soluzioni dal punto di vista tattico.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2025, l'obiettivo della società nerazzurra sarebbe non andare oltre un investimento da 15 milioni di euro più bonus. La richiesta dell'Atlanta è di 25 milioni di euro ma la volontà del giocatore sarà decisiva, con Lautaro Martinez, suo connazionale, che potrebbe convincerlo a spingere per un trasferimento a Milano.

Napoli su Vlahovic

Il Napoli potrebbe cedere Victor Osimhen nelle prossime sessioni di mercato [VIDEO]. Il rapporto non è più idilliaco e la trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025, sembra essere in una fase di stallo. Per questo motivo gli azzurri si stanno muovendo sul potenziale sostituto e il nome che piacerebbe maggiormente sarebbe quello di Dusan Vlahovic, che alla Juventus non è mai riuscito a far vedere a pieno il potenziale mostrato alla Fiorentina. L'obiettivo dei bianconeri, che non lo ritengono incedibile, è quello di ricavare almeno quanto speso per prenderlo dai viola, intorno ai 70 milioni di euro. Cifra che il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto qualora Osimhen fosse ceduto per 150 milioni di euro.