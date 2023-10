La Juventus pensa già al mercato di gennaio, ma la possibilità di un rinforzo importante dipende da vari fattori, fra cui la posizione in classifica della squadra di Allegri: se fosse ancora in lotta per il titolo di Serie A a inizio 2024, le possibilità di Cristiano Giuntoli di portare a Torino un giocatore di qualità aumenterebbero.

Il nome che la società bianconera starebbe valutando in questo momento è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta. Il nazionale olandese di 25 anni è un giocatore versatile che può ricoprire diverse posizioni nel centrocampo: il suo profilo è apprezzato da tempo da Giuntoli, che aveva cercato di portarlo al Napoli nelle stagioni precedenti.

Koopmeiners ipotesi per la Juventus a gennaio

L'olandese in bianconero potrebbe andare a sostituire Paul Pogba, se per lui fosse confermata la squalifica per doping. In caso di rescissione col francese la società bianconera andrebbe a risparmiare in tal caso 30 milioni di euro sul monte ingaggi, che potrebbero essere dirottati sul giocatore dell'Atalanta.

Tuttavia, l'Atalanta non pare disposta a cedere Koopmeiners per meno di 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe comunque essere in grado di sostenere questa spesa dopo l'aumento di capitale societario di 200 milioni di euro, recentemente annunciato.

L'acquisizione di un giocatore come Koopmeiners potrebbe rappresentare un passo importante per rinforzare la squadra bianconera e competere sia in Italia che in Europa.

Su di lui ci sarebbe l'interesse anche del Napoli, che aveva provato ad acquistarlo nel recente Calciomercato estivo. Non è da scartare quindi che la società campana possa provare una nuova offensiva.

Non è comunque affatto scontato che l'Atalanta voglia lasciar partire Koopmeiners nel calciomercato invernale, dal momento che i bergamaschi lottano per qualificarsi alla prossima Champions League ma anche per cercare di arrivare fino in fondo in Europa League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il centrocampo nel mercato di gennaio e a tal riguardo il campionato francese è uno dei più seguiti dalla società bianconera. In particolare la Juve segue Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.

Fra gli altri nomi accostati in queste settimane ai bianconeri ci sono anche Dani Olmo del Lipsia e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.