La Juventus dopo aver ufficializzato il prolungamento di contratto di Gatti è al lavoro per definire le intese con gli altri giocatori, alcuni vicini alla scadenza, altri che invece pesano in maniera importante sul monte ingaggi.

Fra questi spicca sicuramente Szczesny, che guadagna circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025, la società bianconera potrebbe aggiungere un altro anno di contratto diminuendo l'ingaggio a circa 5 milioni di euro a stagione.

Si è parlato anche di una possibile cessione del portiere nel 2024 ma c'è da dire che continua a dare grandi garanzie dal punto di vista dell'affidabilità e per questo potrebbe essere confermato anche oltre il 2025.

Per quanto riguarda Daniele Rugani, il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, proprio per questo è importante definire quanto prima il prolungamento di contratto in quanto c'è il rischio che vada via a parametro zero. Il centrale difensivo si sta confermando in questo inizio di stagione, ottime le prestazioni contro il Milan e il Verona. Segnale evidente di come garantisca un'affidabilità importante. Si parla per lui di un prolungamento di contratto per tre stagioni a circa 2 milioni di euro annui, circa 1,5 milioni in meno rispetto all'ingaggio attuale.

La Juve valuta il prolungamento di contratto di Vlahovic

L'altro nome che potrebbe prolungare il contratto nelle prossime settimane è Dusan Vlahovic.

La Juventus vorrebbe alleggerire il bilancio societario, considerando che il nazionale della Serbia ha un ingaggio che incrementa ogni stagione fino ad arrivare a 12 milioni di euro annui nel 2026. La società bianconera potrebbe allungarlo di una stagione fino a giugno 2027 offrendo circa 7 milioni di euro annui. C'è da dire che arrivano conferme dalla Spagna di un interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic, considerando che la società spagnola starebbe cercando una punta per il mercato di gennaio.

Se dovesse arrivare un'offerta da 85 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire. Potrebbe prolungare a breve anche Manuel Locatelli, che è in scadenza a giugno 2026. Da valutare anche il futuro professionale di Federico Chiesa, che ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2025. Negli ultimi giorni c'è stato un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Fali Ramadani e la società bianconera.

Dovrebbe invece lasciare a parametro zero la Juventus a fine stagione Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un gennaio importante, dovrà infatti definire l'acquisto di uno o due centrocampisti considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba. A tal riguardo si parla del possibile acquisto di Khephren Thuram che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Altro nome seguito è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.