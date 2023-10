La Juventus sembra al momento essere la squadra favorita nella corsa per l'acquisto di Domenico Berardi, tuttavia, altre squadre di alto livello si stanno preparando a entrare nella competizione. In particolare, il Corriere dello Sport ha menzionato Lazio, Milan e Roma come possibili contendenti per l'acquisto del talentuoso calciatore.

Il valzer delle voci e delle speculazioni riguardo al futuro di Berardi è destinato ad intensificarsi man mano che ci avviciniamo alla finestra di trasferimento di gennaio. Anche se il Sassuolo ha dimostrato di saper resistere alle offerte per i suoi talenti, il desiderio dei giocatori di affrontare nuove sfide in squadre di livello superiore potrebbe convincere la società emiliana a prendere in seria considerazione le proposte che riceverà.

Un inizio di stagione importante per il giocatore del Sassuolo fra campionato italiano e nazionale italiana, ha già segnato 7 gol con un assist decisivo fornito ad un suo compagno di squadra. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore Berardi potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo. Il giocatore potrebbe lasciare il Sassuolo a gennaio con un'offerta da 30 milioni di euro. A differenza però delle ultime settimane la società bianconera attualmente non sarebbe la sola interessata al giocatore. Ci sarebbero anche altre che lottano per i primi posti come il Milan, la Roma e la Lazio.

Molto dipenderà dalla classifica del Sassuolo a gennaio, se infatti la società emiliana sarà in una posizione tranquilla potrebbe valutare la cessione del giocatore. L'eventuale arrivo di Berardi a Torino potrebbe portare ad una cessione importante da parte della Juventus. A tal riguardo si parla di un interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic.

La punta della società bianconera potrebbe trasferirsi nella società spagnola già nel mercato di gennaio per circa 85 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per migliorare il centrocampo, considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi per il centrocampo. A tal riguardo uno dei campionati seguiti dalla società bianconera è quello francese.

Piace molto Khephren Thuram del Nizza, che però è seguito anche da società inglesi che non avrebbero problemi ad investire somme importanti per acquistare il centrocampista francese. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che la Juve aveva valutato nel recente Calciomercato estivo.