Continuano a tenere banco in casa Juventus le voci su un possibile addio di Dusan Vlahovic, i cui continui problemi fisici stanno inducendo lo staff di Cristiano Giuntoli a pensare di potersene privare.

Il club ne valuta il cartellino almeno 90 milioni di euro, come specificato sempre da Giuntoli in estate, e oltre ai già noti interessi di Real Madird e Chelsea starebbe in queste ore facendosi sotto l'Atletico Madrid, che per arrivare al centravanti serbo potrebbe proporre delle contropartite tecniche ai bianconeri: Alvaro Morata, seguito dai bianconeri anche la scorsa estate, e Koke, centrocampista di rottura 31enne che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024.

Koke e Morata possibili contropartite tecniche per l'acquisto di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid sarebbe dunque pronto ad offrire i cartellini di Koke e Alvaro Morata per l'acquisto di Vlahovic. Considerando una valutazione di circa 10 milioni di euro del centrocampista e di 20 milioni di euro per la punta ex Real e Chelsea, la società spagnola dovrebbe inserire ulteriori 60-70 milioni di euro per arrivare all'ex Fiorentina, che la Juventus valuta non meno di 80-90 milioni.

Massimiliano Allegri ha già avuto Morata per quattro anni a Torino decantandone spesso le doti per l'estrema duttilità tattica: lo spagnolo potrebbe giocare sia come prima punta nell'attacco a due costruito dall'allenatore bianconero sia come esterno in un tridente.

Koke inoltre potrebbe fare comodo dato che le alternative sono molto poche al momento in mezzo al campo.

Il resto del mercato della Juve passa dal centrocampo

Si, perchè le defezioni di Paul Pogba - sospeso dall'attività agonistica perchè risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e quella già ufficiale di Nicolò Fagioli, squalificato dalla giustizia sportiva per 7 mesi per il caso scommesse illegali, hanno ridotto e di molto le possibilità di scelta sulla mediana per il tecnico della Juventus.

A tal riguardo giungono sempre maggiori conferme sul possibile ingaggio di Lazar Samardzic per cui i bianconeri potrebbero proporre un prestito da 5 milioni più diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con qualificazione alla prossima Champions League fissato a 18 milioni di euro.

Thuram del Nizza e Diarra dello Strasburgo rimangono le prime alternative in caso l'acquisto della mezzala dell'Udinese dovesse sfumare.