Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus potrebbe offrire al Sassuolo nel mercato invernale Samuel iling-Junior per avere poi uno sconto sui 30 milioni di euro richiesti per Domenico Berardi. L'Inter invece per l'estate penserebbe al grande investimento in difesa, con il nome di Giorgio Scalvini finito nei radar dell'ad nerazzurro Beppe Marotta. Infine, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe cominciato a sondare il nome di Igor Tudor come eventuale sostituto di Rudi Garcia nel caso in cui la squadra campana non reagisse nelle prossime partite.

Juventus, a gennaio Giuntoli potrebbe offrire Illing-Jr al Sassuolo per arrivare a Berardi

La Juventus a gennaio potrebbe acquisire un esterno per l'attacco ed il nome che continuerebbe a rimbalzare tra le mura della Continassa sarebbe sempre quello di Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo costerebbe però tanto, circa 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus vorrebbe abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica che nel caso specifico sarebbe Samuel Iling-Junior. Il giovane esterno ex Chelsea piacerebbe da tempo all'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali che di conseguenza potrebbe acconsentire ad un suo inserimento nella trattativa che riguarderebbe il passaggio in bianconero di Berardi.

Inter, Scalvini piace ma l'Atalanta lo valuterebbe 50 milioni di euro

L'Inter vorrebbe ringiovanire il reparto dei centrali difensivi e per questo scopo avrebbe messo nel mirino per la prossima estate il nome di Giorgio Scalvini. Lo stopper dell'Atalanta a soli 19 anni ha già conquistato la maglia della Nazionale e la titolarità indiscussa nell'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Tutti elementi che porterebbero la sua valutazione ad una cifra vicina ai 50 milioni di euro, una somma importante che l'Inter potrebbe investire per uno dei talenti più importanti del calcio italiano. Su Scalvini però non ci sarebbe soltanto l'Inter ma anche la Juventus ed il Milan.

Il Napoli perde ancora e vede la vetta allontanarsi: De Laurentiis starebbe pensando a Tudor per la panchina se le cose non cambiassero

La sconfitta incassata a sorpresa al Maradona dal Napoli con la Fiorentina avrebbe messo sul banco degli imputati Rudi Garcia ed il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un cambio in corsa sulla panchina degli azzurri con il nome di Igor Tudor che rientrerebbe nel novero degli osservati speciali dal numero uno dei partenopei. Tudor sarebbe particolarmente apprezzato da ADL per la grinta e la tenacia mostrata sia nelle avventure in Italia con Hellas Verona e Udinese, sia per quanto fatto vedere con il Marsiglia. Inoltre, il manager croato attualmente si trova senza vincoli contrattuali che lo legano ad un club, circostanza che permetterebbe senza particolari intoppi un suo eventuale inserimento a Napoli.