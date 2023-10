Il Napoli sta avendo dei ritardi nel rinnovo del contratto di Piotr Zielinski; il centrocampista polacco, sotto contratto con il club partenopeo e in scadenza nel giugno 2024, sembra stia esaminando attentamente le sue opzioni per il futuro, mentre sullo sfondo il pressing dell'Inter si farebbe sempre più insistente per un suo trasferimento a Milano a parametro zero nella prossima estate.

L'idea dell'Inter a centrocampo per il 2024: Piotr Zielinski a parametro zero

I dialoghi per il rinnovo del contratto del centrocampista con il Napoli sono iniziati da tempo, e alcune settimane fa sembrava che Zielinski avesse praticamente trovato un accordo per il rinnovo del contratto con l'intervento di De Laurentiis.

Però, nonostante le discussioni apparentemente positive, il giocatore non ha ancora apposto la firma sul nuovo accordo e questo avrebbe innescato delle preoccupazioni tra i tifosi del Napoli, i quali temono che il centrocampista possa essere attratto dalle lusinghe dell'Inter, che starebbe tessendo le relazioni con lo staff del giocatore.

Secondo le voci che circolano, l'Inter vorrebbe convincere Zielinski a non rinnovare con il Napoli e ad aspettare fino a giugno 2024, quando potrebbe unirsi alla squadra milanese a parametro zero. La prospettiva di ottenere un giocatore di qualità senza alcun costo di trasferimento ha chiaramente attirato l'attenzione dei dirigenti dell'Inter, in particolare del CEO Giuseppe Marotta, che già in passato si è guadagnato la reputazione di essere abile nel chiudere affari low cost.

La situazione del centrocampo dell'Inter e la possibile mossa per aumentare l'ingaggio

Analizzando la situazione rimane l'incognita su come interpretare questi contatti tra l'Inter e l'entourage di Zielinski.

Non sarebbe il primo caso nel quale le manovre di un calciatore potrebbero essere semplicemente delle tattiche per esercitare pressione sulla società, in questo caso sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, spingendolo ad offrire un contratto più vantaggioso al polacco.

Anche perchè al momento l'Inter non sembrerebbe necessitare di nuovi rinforzi a centrocampo: rimarrebbe comunque l'opportunità di aggiudicarsi un talento come Zielinski senza costi, una situazione che potrebbe rivelarsi troppo allettante per essere ignorata.

Molto dipenderà dunque dalle decisioni del giocatore e del suo staff, che dovranno arrivare al più tardi entro giugno 2024.