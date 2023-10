La Juventus ha vinto un importante match contro il Verona anche per il modo nel quale è arrivato il successo. È stato Cambiaso a segnare l'1 a 0 finale al 96esimo dopo una partita nella quale la squadra bianconera avrebbe meritato di vincere con più gol di scarto.

Tante polemiche anche nei confronti del secondo gol annullato a Kean dal Var e per il mancato rigore non fischiato a Chiesa. A commentare il match alla Domenica Sportiva è stato anche Daniele Adani, che ha voluto elogiare la mentalità della squadra bianconera oltre alla bravura nel voler tirare in porta.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato della vittoria della Juventus contro il Verona

'Penso che la Juventus abbia fatto una buona partita, ha spinto con cattiveria e voglia di vincere'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani alla Domenica Sportiva. Il commentatore sportivo ha aggiunto: ' Ha unito una grande mentalità alla capacità di concludere tanto, meritava di segnare tanto'. Parole importanti quelle dell'ex centrale difensivo, che non ha mai risparmiato critiche al gioco di Massimiliano Allegri. Secondo Adani quando la Juventus merita è giusto sottolinearlo, aggiungendo come la vittoria sia frutto anche di una fase difensiva efficace che sta permettendo alla squadra bianconera di non subire molti gol in questo inizio di stagione.

Decisivo per la vittoria finale il gol di Cambiaso, che come sottolineato da Adani sta facendo molto bene alla sua prima esperienza professionale alla Juventus dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione al Bologna. Su Cambiaso ha parlato anche il suo agente sportivo Giovanni Bia, che ha descritto la sua emozione per il gol decisivo dell'ex Genoa.

L'agente sportivo Giovanni Bia ha parlato di Cambiaso

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha condiviso la propria gioia riguardo al gol segnato dal suo assistito per la Juventus contro il Verona, dichiarando di essere molto felice per Cambiaso, ritenendolo un giocatore meritevole di stare nella Juventus. Ha evidenziato l'importanza della rete nel contesto del ritorno della Juventus in cima alla classifica, sottolineando che il club sta procedendo in un anno di ricostruzione con oculatezza nelle decisioni di mercato, valutando attentamente budget e ingaggi.

Ha enfatizzato la serietà del processo di ritorno ai livelli prestigiosi da parte della Juventus attraverso una programmazione accurata e dettagliata.

Acquistato nel calciomercato estivo del 2022 dal Genoa per circa 10 milioni di euro, il terzino ha giocato la scorsa stagione in prestito al Bologna, esperienza professionale che ha gli ha permesso di crescere e migliorare fino alla decisione della Juventus di confermarlo nella rosa bianconera nella stagione 2023-2024.