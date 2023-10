Seconda giornata del gruppo F tra Borussia Dortmund e Milan dove sembra già essere ad una seminale di Champions League e invece è solo la prima trasferta dei rossoneri. Partita delicatissima per entrambe le squadre dato che il Milan ha sprecato in casa contro il Newcastle con uno 0-0 che pesa a livello di classifica. I tedeschi invece sono reduci dalla sconfitta contro il Paris Saint Germain. Entrambe le squadre devono giocare per i tre punti per riprendere la classifica e con un occhio a PSG-Newcastle. Il Milan di Stefano Pioli deve fare a meno dell'infortunato Loftus-Cheek che si è dovuto fermare durante la partita con la Lazio.

Al suo posto dovrebbe esserci l'esordio da titolare in Champions League di Yunus Musah. In regia, vista l'assenza di Rade Krunic dovrebbe essere confermato Yacine Adli o al suo posto potrebbe giocare Tijuani Reijnders, mentre l'attacco dovrebbe vedere Olivier Giroud al centro con l'ex giallonero Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra. In panchina Noah Okafor sarà pronto a prendere il posto di uno dei tre attaccanti per contiunare la serie positiva di due gol nelle ultime due giornate. Mike Maignan smaltito l'infortunio difenderà la porta con la difesa titolare in cui si giovano un posto Malik Thiaw e Simon Kjær al fianco di Fikayo Tomori.

L'arbitro dell'incontro sara Simon Marciniak.

Il polacco ha diretto il Milan ben 4 volte, contro il Napoli è stata l'ultimo atto che ha visto i rossoneri conquistare la semifinale poi persa contro l'Inter.

I padroni di casa sono reduci da 3 vittorie nelle ultime 3 giornate di Bundesliga e arrivano carichi ad affrontare il Milan e a voler far vedere il loro valore europeo. Con Terzic ci si aspetta il classico 4-2-3-1 con Niclas Fullkrug riferimento centrale.

Alle sue spalle l'olandese Donyell Malen che ai tempi del PSV fu molto vicino ad accasarsi con i rossoneri, assieme a lui dovrebbero scendere in campo in quella zona Julian Brandt e Marco Reus. Nico Schlotterbeck e l'esperto Mats Hummels guideranno la difesa con un centrocampo composto da Salih Ozcan ed dal duttile Felix Nmecha.

Borussia Dortumund - Milan le quote e il pronostico della gara:

Padroni di casa leggermente favoriti a 2,50 rispetto al Milan che con 2,95 mantiene basse le quote in caso di exploit in Germania. Il pareggio tra le due compagini invece si trova ancora più alto a 3,30, ciò significa che entrambe le squadre vogliono portare a casa il bottino pieno senza mezze misure. Per quanto riguarda le reti la quota GOL si trova a 1,60 mentre la quota NOGOL a 2,20. Gli OVER 2,5 quotato 1,80 darebbe l'impressione che i bookmakers si attendono numerosi gol, la conferma arriva vedendo la quota over 3,5 a 2,90. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-0 a 9,75 seguito dal 2-1 a 10 e dallo 0-1 e 1-2 entrambi i risultati a 11. Gli inidiziati a segnare il primo gol sono Olivier Giroud a 5,25 seguito da Sebastien Haller e Fullkrug a 6.