L'attaccante Wissam Ben Yedder sarebbe stato proposto all'Inter e potrebbe anche arrivare nel mercato di gennaio. Il francese, che in questa stagione ha segnato cinque gol in otto gare nella Ligue 1 con il Monaco, va in scadenza di contratto il 30 giugno, quindi potrebbe anche arrivare in estate a parametro zero.

Ostacoli da superare: le scelte di Inzaghi

Se da un lato l'idea di accogliere un talento come Ben Yedder sembra allettante, in particolar modo come possibile quinta punta già a gennaio, dall' altro ci potrebbero essere alcuni ostacoli significativi da superare.

In primis, c'è il fatto che l'allenatore, Simone Inzaghi avrebbe espresso il desiderio di avere un giocatore in grado di dare un impatto immediato in caso di acquisto offensivo. Inzaghi, in caso di rinforzi da inserire nel mercato invernale preferirebbe probabilmente un giocatore che conosca già la lingua e la Serie A, al fine di facilitare la sua integrazione nel sistema di gioco dell'Inter.

Questo fattore sembra allontanare l'ipotesi Ben Yedder a gennaio, anche se il suo nome potrebbe comunque tornare di moda nella prossima estate, se dovesse davvero svincolarsi a parametro zero dal Monaco.

L'idea di Ben Yedder: incognita anche con il Monaco

Ben Yedder potrebbe rappresentare un'occasione low cost per l'Inter nel reparto offensivo.

Tuttavia diverse incognite rendono il percorso incerto per Beppe Marotta e Piero Ausilio, i dirigenti nerazzurri che starebbero seguendo da vicino l'evoluzione della situazione del giocatore con il club francese.

La prima incognita riguarda lo scenario legislativo attualmente incerto legato al futuro dell' applicazione del Decreto Crescita (relativo alla tassazione di chi proviene dall'estero), che potrebbe subire delle modifiche nella prossima legge di bilancio, attualmente al vaglio del Parlamento italiano.

La seconda variabile critica è il rapporto consolidato tra Ben Yedder e il Monaco. Il calciatore fa parte del club dal 2019 ed è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra; bisognerà dunque verificare nei prossimi mesi la reale volontà del giocatore di separarsi dal club che lo ha accolto con successo per diversi anni.

Il centravanti era stato acquistato nel 2019 dal Monaco, versando al Siviglia un conguagli di circa 40 milioni di euro; nella sua carriera in Ligue1 Ben Yedder ha disputato in totale 296 partite, segnando 150 reti e fornendo 46 assist.