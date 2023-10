Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’Arsenal sarebbe pronta ad inserire una contropartita tecnica come Gabriel Jesus per Dusan Vlahovic più l’aggiunta di soldi considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. Le squalifiche di Pogba e Fagioli porteranno probabilmente la società bianconera ad acquistare almeno un centrocampo ma si parla anche di un rinforzo nel settore avanzato. C'è da dire però che non mancano società interessate ai giocatori bianconeri, per questo non sarebbe da scartare una possibile offerta per quelli che stanno dando un contributo importante alla squadra bianconera.

Fra questi rientra evidentemente Dusan Vlahovic. Piace all’Arsenal, che potrebbe offrire come contropartita tecnica Gabriel Jesus.

A proposito di Vlahovic già 4 gol segnati in questo inizio di stagione. Crescita evidente del nazionale della Serbia anche dal punto di vista tecnico, con Allegri che lo ha elogiato per la sua bravura nella gestione del pallone nel settore avanzato.

Il giocatore Vlahovic piace all'Arsenal per il mercato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic. La società inglese potrebbe utilizzare come contropartita tecnica il brasiliano Gabriel Jesus aggiungendo una somma in soldi, si parla di 10 milioni di euro.

La valutazione di mercato del brasiliano è di circa 80 milioni di euro, poco meno di Vlahovic. In questo inizio di stagione il giocatore dell'Arsenal ha disputato nel campionato inglese 6 match segnando un gol, a questi bisogna aggiungere 1 match nella Carabao Cup e 2 match con altrettanti gol in Champions League. Riferimento della nazionale brasiliana nonostante abbia 26 anni ha già disputato 63 match con la rappresentativa sudamericana segnando 19 gol.

Sarebbe un rinforzo ideale per Allegri, in quanto darebbe qualità al settore avanzato. C'è da dire che l'eventuale addio di Vlahovic potrebbe pesare in fase realizzativa. Attualmente però si tratta solo di un indiscrezione di mercato che non trova conferme fra i giornali sportivi.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato a gennaio, come già anticipato ad inizio articolo.

Piacciono Khephren Thuram del Nizza, valutato 40 milioni di euro dalla società francese ed in scadenza di contratto a giugno 2025. L'alternativa è Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla Juve nel recente calciomercato estivo. Per il settore avanzato piacciono Domenico Berardi del Sassuolo e Federico Bernardeschi del Toronto, quest'ultimo arriverebbe in prestito fino a giugno.