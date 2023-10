Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Favezzani ha scritto diversi post su Juventus-Hellas Verona, commentando inizialmente quanto accaduto in occasione dei due gol annullati a Moise Kean, uno per fuorigioco e uno per fallo su Faraoni: nel proseguo, si è concentrato sull'episodio che ha visto coinvolti Federico Gatti e Milan Djuric.

Anche l'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha condiviso la propria opinione sui gol non convalidati alla Juventus, evidenziando come in entrambi casi sia stata assunta secondo lui la decisione corretta.

Juve, Ravezzani: 'Intervento Var e decisione di annullare il gol alla Juventus un abbaglio, Faraoni si vergognasse'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha commentato su X alcuni episodi avvenuti in Juventus-Hellas Verona iniziando da quanto accaduto in occasione del secondo gol annullato a Moise Kean per presunto fallo su Faraoni: "Questa immagine dimostra in modo inequivocabile che l’intervento Var e la decisione di annullare il gol alla Juventus è stata un abbaglio. Ps. Faraoni si dovrebbe vergognare". Ravezzani fa ovviamente riferendo alla condotta di Faraoni, che a colpo ricevuto prima si rialza per seguire lo sviluppo dell'azione e in un secondo momento, a rete siglata, si lascia di nuovo cadere a terra toccandosi il volto e simulando in tal modo un'intensità in realtà inesistente.

Ravezzani, parlando poi del primo gol annullato a Kean per una posizione di fuorigioco millimetrica ha scritto: "C’è un fastidioso atteggiamento capzioso sui fuorigioco millimetrici. Si scandalizzano solo quelli che lo subiscono. Ma un fuorigioco resta tale sia di un centimetro che di un metro. Se si chiedessero almeno 10 cm ci sarebbe polemica per l’undicesimo.

Quante parole al vento". Infine, il giornalista ha detto la propria opinione anche sull'episodio che ha visto protagonista Federico Gatti liberarsi dalla marcatura di Milan Djuric rifilandogli un secco colpo all'altezza del viso: "Qualcuno qui mi ha chiesto un’opinione su Gatti. L’ho detto in diretta: certi colpi proibiti da bullo li trovo insopportabili, come quelli di Mancini e, all’epoca, di Materazzi.

Farebbe bene a non insistere".

Juventus, Marelli: 'Lasciando perdere la sceneggiata di Faraoni è stato giusto da regolamento annullare il gol a Kean'

Del parere opposto a quello di Ravezzani è stato invece Luca Marelli, ex arbitro che ai microfoni di Dazn ha sottolineato come il secondo gol annullato a Kean fosse da annullare per regolamento: "Lasciamo da parte la sceneggiata di Faraoni, ciò che ci interessa è l'infrazione. Non è un fallo volontario di Kean, ma questi interventi che vanno a impattare sul volto di un giocatore vengono sempre puniti ed è giusto perché bisogna tutelare il volto. La sbracciata c'è, il fallo c'è, l'on-field-review è corretta. Ed è corretto annullare il gol". Marelli, commentando il primo gol annullato a Kean per fuorigioco millimetrico, ha poi sottolineato come la Juventus ebbe un episodio simile a favore, quando Castrovilli della Fiorentina nel 2023 trovo la rete poi annullata contro i bianconeri per un offside di pochi centimetri di Ranieri.