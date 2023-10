Allo Stadio "Erasmo Iacovone" domenica 15 ottobre alle ore 16:15 si gioca Taranto-Crotone, match dell'ottava giornata di Serie C, che sarà condizionato dall'assenza dei tifosi a causa dell'inagibilità degli spalti dell'impianto pugliese. Tra le fila del fotone non ci sarà il difensore Federico Papini: sono 26 i convocati dal tecnico del Crotone Lamberto Zauli. Lo stesso tecnico rossoblù ha presentato, in conferenza stampa, questo match.

Crotone, Zauli cerca continuità

Il Crotone che affronterà il Taranto non dovrà sottovalutare questo l'impegno.

La squadra calabrese è chiamata a dare continuità ai risultati dopo la vittoria per 2-1 maturata all'Ezio Scida contro il Picerno di Emilio Longo nella giornata precedente. "È un campo molto difficile - ha sottolineato Lamberto Zauli - anche se senza pubblico, e poi nella storia le squadre di Ezio Capuano sono sempre difficili da battere. Veniamo da due vittorie nelle ultime tre con la sconfitta di Benevento dove c’è stata comunque tanta qualità: nelle prossime 4-5 gare il campionato sarà un po’ più sgranato e noi vorremmo stare nella parte che conta della classifica”.

Crotone senza Papini

In questa trasferta il Crotone dovrà fare a meno dell'infortunato Federico Papini. Il difensore si è fermato in settimana e non sarà allo Iacovone.

Il club non avrà invece calciatori squalificati.

Il tecnico Lamberto Zauli ha deciso cosi di convocare tutti gli effettivi della rosa, portando in puglia 26 calciatori. In attacco una maglia da titolare andrà a Guido Gomez, autore di tre reti in questa stagione, trascinatore nelle ultime sfide degli squali. Al centro della difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Giuseppe Loiacono, mentre a centrocampo Jacopo Petriccione e Mattia Vitale potrebbero essere entrambi titolari.

Una gara con molti precedenti

Il match Taranto-Crotone è ormai un classico in terza serie. Le due formazioni si sono affrontate sempre in Serie C a partire dal torneo 1950-1951. Sono 17 i precedenti in casa del Taranto, che vedono il Crotone aver ottenuto due vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. Nella sfida dello Iacovone della passata stagione il risultato è stato di 2-2.

Tra gli ex della sfida, tra le fila del Taranto, ci sarà il difensore Cristian Riggio che ha iniziato la sua carriera da calciatore proprio a Crotone, militando per diverse stagioni nel settore Primavera. Dopo aver trascorso lo scorso anno alla Viterbese, il calciatore è approdato alla corde di Ezio Capuano in estate.