Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe pensando a Khephren Thuram del Nizza per gennaio ma l'alta valutazione che il club francese avrebbe posto sul centrocampista, circa 40 milioni di euro, renderebbe proibitivo il suo acquisto da parte della società bianconera. Le cose però tra Juventus e Khephren Thuram potrebbero cambiare radicalmente nella prossima estate, quando il calcatore andrà ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Juventus, idea Khephren Thuram per gennaio ma i costi dell'operazione renderebbero la trattativa proibitiva

La Juventus avrebbe messo nel mirino per il prossimo mercato di gennaio il nome di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza che arriverebbe a Torino con il compito di sostituire Paul Pogba. Tuttavia la valutazione che la società francese avrebbe stabilito per il cartellino del giovane mediano, circa 40 milioni di euro, renderebbe proibitiva la trattativa fra le parti. La Juventus infatti vive un momento di ripartenza economica fatto di sacrifici e rinunce e di conseguenza e soprattutto per la finestra invernale di riparazione non avrebbe quelle disponibilità economiche tali per soddisfare le richieste del Nizza.

A questo proposito, sarebbe complicato pensare anche ad un passaggio di Khephren Thuram alla Juventus con la formula del prestito: il centrocampista classe 2001 è infatti legato contrattualmente alla società francese fino al prossimo 2025 e di conseguenza lasciarlo partire a titolo temporaneo per poi farlo tornare nel giugno del 24 ad un solo anno dalla sua scadenza di contratto, apparirebbe autolesionistico.

Inoltre il Nizza, rimarrebbe senza un elemento fondamentale a centrocampo per metà stagione e non potrebbe sostituirlo nel caso in cui lascasse partire Thuram in prestito.

Juve, in estate le cose per Khephren Thuram potrebbero cambiare radicalmente

Se per gennaio appare davvero complicato pensare ad un passaggio di Khephren Thuram alla Juventus, diversa sarebbe la situazione per il successivo giugno.

Come già detto infatti, il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto con il Nizza nel 2025 e nella prossima estate la società francese potrebbe essere costretta ad abbassare le proprie pretese economiche per non rischiare di perdere il calciatore a parametro 0. Dai 40 milioni che attualmente sarebbero richiesti dal club transalpino, si potrebbe dunque scendere ad una valutazione da circa 25 milioni di euro, una cifra sicuramente più abbordabile per le economie della Juventus. ll club bianconero però, potrebbe dover competere con l'Inter, che dopo aver acquisito il maggiore dei fratelli, Marcus, gradirebbe assicurarsi anche il minore della famiglia.