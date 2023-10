L'inizio di campionato della Juventus è stato discreto, con 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. La rosa di Massimiliano Allegri potrebbe però subire importanti cambiamenti già nella sessione invernale: si fanno infatti sempre più insistenti le voci di una partenza di Dusan Vlahovic, che sarebbe tornato nel mirino del Chelsea col quale la società ha già trattato il serbo nella sessione estiva senza però accordarsi sulle cifre.

Vlahovic potrebbe approdare al Chelsea a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare offerte per Dusan Vlahovic, che piace (di nuovo) al Chelsea.

In estate i due club hanno trattato il calciatore all'interno di un possibile scambio con Romelu Lukaku, ma alla fine le due società non si sono accordate: Giuntoli voleva un conguaglio da 40 milioni di euro, i Blues arrivavano fino a 20 e l'affare non è andato in porto.

Presto però le cose potrebbero cambiare: il centravanti serbo continua ad avere problemi di tenuta fisica tra pubalgia e lombalgia, ecco che la società bianconera potrebbe decidere di privarsene a fronte di un'offerta tra 60 e 70 milioni di euro. Vlahovic guadagna inoltre 7 milioni netti l'anno, un ingaggio importante per una società che non può contare sugli introiti derivati dalle coppe europee.

Il profilo di Romelu Lukaku, finito alla Roma, non è però più disponibile, in caso di cessione la Juventus dovrebbe dunque identificare un calciatore per rimpiazzare il serbo a meno che non si decida di puntare su Milik dirottando le risorse disponibili sulla mediana.

Il mercato della Juventus in mezzo al campo

A tal riguardo sono sempre Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza ad essere in cima alla lista della spesa di Cristiano Giuntoli: i due calciatori costano rispettivamente 20 e 40 milioni di euro e potrebbero essere ingaggiati soprattutto per far fronte al possibile addio di Paul Pogba, in merito al quale proprio in queste ore si attende l'esito delle controanalisi disposte in seguito alla positività al testosterone riscontrata nel post Udinese vs Juventus.

Nelle ultime ore però sembrerebbe aver ripreso quota anche la candidatura del fantasista dell'Udinese Lazar Samardzic, che ha una valutazione di circa 25 milioni.

Complice la mancata esplosione di Weah il club potrebbe andare alla ricerca anche di terzini di destra, con Lucas Vazquez del Real Madrid e Sacha Boey del Galatasaray sempre nel mirino.