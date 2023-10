Il match in programma sabato alle ore 18 tra Torino e Inter, valido per la nona giornata di campionato, potrebbe servire anche a parlare di mercato. Le due società, infatti, potrebbero discutere del futuro di Nemanja Radonjic, che in granata sta avendo un rapporto complesso con l'allenatore, Ivan Juric, che lo ha perfino escluso dai convocati nel derby della Mole contro la Juve giocato prima della sosta per scelta tecnica.

Intanto la Juventus potrebbe muoversi in maniera importante nelle prossime sessioni di Calciomercato. Il nome finito ora nel mirino sarebbe quello di Nico Gonzalez, che bene sta facendo con la Fiorentina in questa stagione.

Inter su Radonjic

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Nemanja Radonjic in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il serbo ha avuto un rendimento altalenante sia lo scorso anno che in questa stagione le cose non sembrano essere cambiate, anche per un rapporto non idilliaco con Ivan Juric, che lo ha escluso per scelta tecnica dal derby della Mole contro la Juventus. Proprio per questo il fantasista serbo non è considerato intoccabile e i nerazzurri potrebbero pensare a lui come jolly di centrocampo.

In quest'annata il classe 1996 ha messo a segno tre reti in sette partite e potrebbe piacere al club meneghino anche perché può ricoprire diversi ruoli, sulla trequarti soprattutto, ma all'occorrenza potrebbe essere adattato come mezzala offensiva.

Il Toro lo ha riscattato per quasi 2 milioni di euro la scorsa estate dal Marsiglia, ma a gennaio con l'Inter si potrebbe intavolare anche una trattativa per uno scambio alla pari. I nerazzurri, infatti, avrebbero una carta da giocarsi, Stefano Sensi, che è in scadenza di contratto a giugno e inserendolo nell'affare si potrebbe evitare di perderlo a parametro zero.

Juventus su Nico Gonzalez

La Juventus è alla ricerca di un esterno offensivo di livello, come dimostra l'assalto andato a vuoto per Domenico Berardi la scorsa estate. Il nome che piacerebbe particolarmente ai Bianconeri è quello di Nico Gonzalez, che sta trascinando la Fiorentina in questa stagione, con i viola al terzo posto in classifica proprio alla pari con la Juve, a meno quattro dal primato.

Il giocatore ha messo a segno cinque reti e collezionato un assist in sette partite di campionato, numeri imponenti e che hanno portato i bianconeri a fare delle serie valutazioni in vista della prossima estate, visto che il club di Commisso difficilmente se ne priverà a stagione in corso. La valutazione supera i 40 milioni di euro, ma la Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur, oltre ad un conguaglio tra i 25 e i 30 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà per convincere la Fiorentina.