L'Inter sta facendo molto bene in questa stagione, come dimostrato dal primato in classifica in campionato a più due sulla Juventus e quello nel girone di Champions League a pari punti con la Real Sociedad. I nerazzurri però avrebbero cominciato a guardarsi intorno con largo anticipo per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il grande sogno dell'Inter risponde al nome di Hakimi: in quello che sarebbe un clamoroso ritorno a tre anni dal suo addio. Il giocatore fu ceduto all'estate del 2021 al Paris Saint Germain per oltre 60 milioni di euro, bonus inclusi.

Il Milan potrebbe muoversi in cerca di esterni d'attacco nella prossima sessione di mercato, soprattutto se Chukwueze dovesse continuare a non convincere del tutto. I rossoneri, però, riserveranno la maggior parte degli investimenti sulla punta centrale. Per l'esterno si cercherà un'occasione di mercato e una di queste sembrerebbe rispondere al nome di Felipe Anderson della Lazio.

Inter su Hakimi

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sulla fascia destra nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Denzel Dumfries sta facendo molto bene e inevitabilmente non mancheranno le offerte da parte dei top club d'Europa.

La società nerazzurra, però, non si farà trovare impreparata e sotto traccia avrebbe cominciato a sondare il terreno per il clamoroso ritorno di Achraf Hakimi.

L'esterno marocchino è stato ceduto al Paris Saint Germain nell'estate 2021 per 60 milioni di euro più bonus ma il suo legame con i colori nerazzurri è rimasto indissolubile, come dimostra la sua presenza al Meazza lo scorso anno per la semifinale di Champions League di ritorno contro il Milan. La trattativa non sarà semplice, come ammesso anche dal suo agente, visto che i parigini vorrebbero avere Hakimi in rosa anche il prossimo anno.

L'esterno, però, potrebbe fare pressioni per facilitare una possibile trattativa, partendo comunque da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Non è da escludere che l'Inter possa provare perfino ad intavolare uno scambio alla pari tra Dumfries e Hakimi.

Milan su Felipe Anderson

Il Milan potrebbe fare qualcosa sugli esterni d'attacco nelle prossime sessioni di calciomercato.

Lo dimostra il fatto che la società rossonera avrebbe sondato il terreno per Felipe Anderson. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno con la Lazio e al momento ancora non si parla del rinnovo. Non è da escludere che a gennaio si possa tentare di anticipare l'approdo all'ombra del Duomo imbastendo una trattativa con uno scambio alla pari. Felipe Anderson si trasferirebbe al Milan e alla Lazio andrebbe Rade Krunic.