Il Milan potrebbe cedere un big nella prossima sessione estiva di Calciomercato, un po' come fatto con Tonali la scorsa estate. Un nome caldo in uscita sarebbe quello di Mike Maignan, che piace sempre a tutti i top club d'Europa. Uno dei giocatori che potrebbe tornare all'Inter alla fine di questa stagione è Joaquin Correa.

L'attaccante argentino è stato ceduto in prestito al Marsiglia con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro in caso di qualificazione diretta alla prossima Champions League, che vorrebbe dire arrivare terzi in classifica nella Ligue 1.

Piazzamento, però, al momento molto complicato essendo distante 11 punti. Proprio per questo motivo cresce il timore di ritrovarsi in rosa l'attaccante argentino e la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata cercando una soluzione per il futuro. L'idea del club meneghino sarebbe quella di proporre il giocatore al Monza, con il quale i rapporti sono ottimi.

In caso di cessione, però, la società rossonera dovrà essere brava a non farsi trovare impreparata per sostituirlo con un nome all'altezza.

L'Inter offre Correa al Monza

Uno dei giocatori che l'Inter dovrà piazzare sul mercato in uscita la prossima estate è Joaquin Correa. L'attaccante argentino, come detto, molto probabilmente non sarà riscattato dal Marsiglia, anche perché in Francia sta facendo male avendo raccolto nove presenze senza mai incidere né in termini di gol né sul fronte assist.

La società nerazzurra starebbe pensando di offrire il Tucu al Monza, club con il quale ci sono ottimi rapporti come testimonia l'affare Carlos Augusto la scorsa estate e quelli di Sensi, Di Gregorio, Pirola e tanti altri negli anni precedenti. La valutazione di Correa non può essere inferiore ai 10 milioni di euro per non realizzare una minusvalenza.

Anche per questo le due società potrebbero intavolare uno scambio con Andrea Colpani, nel mirino dei nerazzurri da diverse settimane, oltre ad un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Il sostituto di Maignan

Il Milan potrebbe sacrificare Mike Maignan nella prossima sessione di calciomercato per fare cassa e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in tutti gli altri ruoli.

Ovviamente i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero individuato anche il potenziale sostituto. Si tratta di Guillaume Restes, attualmente in forza al Tolosa. Classe 2005, nonostante la giovanissima età è un titolarissimo del club francese sia in campionato che in Europa League, dove sta facendo molto bene. La sua valutazione è ancora alla portata, intorno ai 10 milioni di euro e proprio per questo Furlani e Moncada vogliono muoversi prima che esploda definitivamente vedendo il suo valore schizzare alle stelle.