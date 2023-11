Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha scritto sul proprio account X del Napoli e dell'indiscrezione che vorrebbe Aurelio De Laurentiis intenzionato a prendere il direttore sportivo Pierpaolo Marino.

Della società partenopea e del ritorno sulla panchina azzurra di Walter Mazzari ha intanto espresso la propria opinione anche Giancarlo Padovan.

Bargiggia rivela: 'Il presidente De Laurentiis dopo aver preso Mazzarri penserebbe di riportare anche il ds Marino'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a scrivere sul proprio profilo X del Napoli e di un possibile ritorno nella società campana del direttore sportivo Pierpaolo Marino: "Preso Mazzarri, ora Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a un clamoroso ritorno bis in piena 'operazione nostalgia': richiamare anche Pierpaolo Marino per fare mercato già a gennaio".

Bargiggia, restando in tema Napoli, è poi sceso nel dettaglio del recente cambio in panchina che ha visto Mazzarri prendere il posto dell'esonerato Garcia: "Come sempre le cose le dico prima e ci metto la faccia: la scelta di Mazzarri è ad altissimo rischio. Il rischio, al minimo, di non entrare in Europa League la prossima stagione. Meglio essere chiari subito come lo ero stato con Garcia il giorno dell'annuncio".

Infine il giornalista ha rivelato anche quali potrebbero essere state le motivazioni che non hanno permesso a Igor Tudor di approdare sulla panchina del Napoli prima che De Laurentiis virasse su Mazzarri: secondo il giornalista, il tecnico croato avrebbe chiesto un contratto da un anno e mezzo a uno stipendio di 2 milioni di euro fino al termine della stagione in corso, che poi sarebbero diventati 4 all'inizio del prossimo campionato.

Padovan: 'Mazzarri dopo il Napoli ha fallito ovunque è andato, non ha saputo aggiornare il suo calcio pragmatico'

Anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto sul sito Calciomercato.com del Napoli e del recente cambio sulla panchina dei partenopei: "Mazzarri è una persona perbene e un allenatore con un promettente passato dietro le spalle.

Però, dopo la sua lunga esperienza al Napoli, ha fallito ovunque. Sia perché non ha avuto fortuna, sia perché non ha saputo aggiornare un calcio pragmatico. Da anni Mazzarri si occupava d'altro, nulla a che vedere con il calcio, segno che il richiamo della foresta era andato affievolendosi".

Padovan ha poi concluso il suo editoriale sottolineando come De Laurentiis avrebbe scelto Mazzari non tanto per una questione d'affetto ma per avere una soluzione di "usato sicuro", che però non risolverebbe i problemi del Napoli e che li rimanderebbe solamente al prossimo futuro.