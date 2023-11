Nelle scorse ore il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha rivelato su Tmw come Piotr Zielinski sarebbe un'ipotesi di mercato per diverse squadre tra cui l'Inter e la Juventus. Il club bianconero nel frattempo cercherebbe un rinforzi in mediana anche per gennaio ma le candidature di Kalvin Phillips e Fabian Ruiz starebbero sfumando.

Ceccarini: 'Zielinski grazie alla sua duttilità è un'ipotesi per tante squadre, compresa la Juventus'

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha pubblicato il suo editoriale su Tmw nel quale ha scritto di Piotr Zielinski e di un suo passaggio alla Juventus o all'Inter in estate: "Zielinski in estate ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia ma poi ha scelto di rimanere in azzurro un altro anno.

L’opzione rinnovo con il Napoli è ancora viva ma se la questione si dovesse arenare, Marotta e Ausilio sono pronti ad entrare in campo. Il polacco per la sua duttilità tattica è un’ipotesi per molte squadre, Juventus compresa". Ceccarini, restando in tema Juventus, ha sottolineato come il club bianconero stia continuando a lavorare sul discorso inerente i rinnovi e dopo aver blindato calciatori come Gatti e Locatelli ora potrebbe essere il turno di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, secondo il giornalista, dovrebbe firmare un prolungamento che lo legherebbe al club piemontese fino al prossimo 2028. Dopo di lui, stando alle parole di Ceccarini, la Juventus vorrebbe concentrarsi su profili come Rabiot, in scadenza nel 2024, Chiesa e Dusan Vlahovic, al quale i bianconeri starebbero chiedendo di spalmarsi l'ingaggio per non gravare eccessivamente sulle casse del club.

Juventus, si complicano le trattative di gennaio per Kalvin Phillips e Fabian Ruiz

La Juventus, oltre a Zielinski per giugno, avrebbe intenzione di aggiungere alla propria rosa un mediano già dal prossimo gennaio ma alcuni dei nomi osservati dai bianconeri starebbero lentamente svanendo dai radar di Giuntoli.

Uno di questi sarebbe Kalvin Phillips: il calciatore inglese in uscita dal Manchester City piacerebbe ai dirigenti della Continassa ma su di lui starebbe piombando il Newcastle, ricca squadra di Premier League alla ricerca di un mediano che possa sostituire lo squalificato Sandro Tonali.

Un altro obiettivo che potrebbe sfumare per la Juventus nel mese di gennaio sarebbe Fabian Ruiz: lo spagnolo dovrebbe infatti restare al PSG fino alla prossima estate dopo che la compagine parigina ha perso per infortunio il titolare in quel ruolo, vale a dire Warren Zaïre-Emery. Inoltre l'ingaggio che percepisce attualmente il fantasista iberico nel club transalpino, circa 9 milioni di euro netti, sarebbe una cifra proibitiva per le casse della Juventus.