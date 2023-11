L'Inter vorrebbe trattenere i suoi migliori giocatori per dare seguito al progetto targato Simone Inzaghi ed esser così competitivi sia in Italia che in Europa, ma oltre alle richieste per Lautaro e Barella, offerte importanti potrebbero arrivare anche nei confronti di Denzel Dumfries che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid.

Inter, Dumfries nel mirino del Real, Buchanan possibile sostituto

I Blancos sarebbero molto interessati all'esterno olandese, perno del 3-5-2 di Inzaghi. L'ex Psv è partito molto bene in questa stagione e le sue prestazioni con la maglia nerazzurra non sono passate inosservate.

Infatti, oltre alle big di Premier come United e Chelsea, che già in estate avevano manifestato il loro interesse, anche il Real Madrid si sarebbe aggiunto alla corsa per Dumfries, identificato come il perfetto erede di Dany Carvajal. L'Inter non intende cedere l'olandese, ma molto dipenderà dal rinnovo del contratto che scade nel giugno 2025. In caso di mancato accordo, il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione un addio ed impostare una trattativa per una cifra complessiva attorno ai 50 milioni di euro.

Intanto, la dirigenza dell'Inter valuta l'eventuale sostituto. Il primo nome sulla lista resta quello di Tajon Buchanan, talentuoso esterno canadese in forza al Bruges. Visti i ripetuti stop fisici occorsi a Juan Cuadrado, il club nerazzurro vorrebbe provare ad anticipare l'arrivo del classe 2002 già a gennaio, mettendo sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni di euro che si avvicina alla richiesta di 15 da parte del club belga.

Inter, possibile cessione a gennaio per Sensi

L'Inter valuta anche la posizione di quei calciatori che non hanno molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi e che quindi potrebbero esser ceduti già nel Calciomercato invernale. Tra questi c'è Stefano Sensi che ha tanti estimatori in Italia.

L'ex centrocampista del Sassuolo cerca maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare Milano già a gennaio.

L'Inter potrebbe decidere di rinnovare il contratto al centrocampista che potrebbe poi essere ceduto a titolo definitivo. Le pretendenti non mancano. In prima fila c'è sicuramente il Monza, che ha in Raffaele Palladino un grande estimatore di Sensi. L'allenatore del Monza potrebbe chiedere uno sforzo alla società brianzola per aumentare la qualità a centrocampo.

Il Monza non è la sola squadra interessata. Anche il Genoa di Gilardino e Salernitana del neo tecnico Pippo Inzaghi sarebbero molto interessate a Sensi che, dopo una prima parte di stagione con poco spazio, potrebbe rimettersi in gioco in Serie A.