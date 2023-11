Il Crotone di Lamberto Zauli dovrà fare a meno per molto tempo del centrocampista Andrea D'Errico, si pensa ad alcuni mesi di stop forzato per un infortunio al bicipite femorale della gamba destra.

Il Crotone ha ripreso gli elementi in vista della sfida che vedrà il calabrese far visita a Latina allo stadio Domenico Francioni. La gara, in programma sabato 4 novembre alle ore 18:30, rappresenterà uno scontro tra le zone alte della classifica. Entrambe le formazioni si collocano in zona al momento in zona play-off.

Crotone, intervento per D'Errico

Il numero 27 degli squali si era infortunato gravemente nel primo tempo della gara dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

Dopo aver saltato alcune gare il calciatore ha deciso di ricorrere all'intervento chirurgico per risolvere una lesione di terzo grado del bicipite femorale. Intervento riuscito ed effettuato in una clinica del nord Italia. In questa stagione per Andrea D'Errico sono giunte poche presenze, per lo più da subentro dopo essere tornato a Crotone nell'ultima giornata utile del calciomercato estivo. Ora questo problema che lo terrà lontano dal terreno di gioco fino al nuovo anno.

Crotone, sfida importante a Latina

Numeri alla mano la gara di Latina dirà molto sul cammino del Crotone. La squadra rossoblù, reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare, avrà bisogno di una nuova vittoria per provare a mantenere il passo delle prime della classifica.

Al Francioni non sarà una gara facile visto il buon momento di forma vissuto dalla squadra di Daniele Di Donato. Lo scorso anno il match di Latina vide il Crotone portare a casa un punto con il punteggio finale di 2-2. Entrambe le formazioni, storicamente, hanno faticato ad ottenere una vittoria nei confronti diretti. A Latina i precedenti sono infatti 12, con 1 vittoria per parte e ben 10 pareggi.

Crotone, si valutano i recuperi

Nella gara contro il Latina il Crotone proverà a recuperare il difensore Federico Papini, assente da alcune gare. Non dovrebbe fare parte della sfida il centrocampista Mattia Vitale, uscito ad inizio del primo tempo dell'ultima gara contro il Messina. Possibile convocazione per il centrocampista Vinicius.

A causa dell'assenza di Andrea D'Errico il Crotone ha deciso di reintegrare in rosa il centrocampista Thomas Schirò che già nelle ultime uscite stagionali è stato convocato. La coperta corta sembra esserci al momento a centrocampo dove l'allenatore rossoblù ha dovuto reinventare D'Ursi, autore comunque di una buona prestazione contro il Messina.