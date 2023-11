Nelle scorse ore la Juventus ha pubblicato un post social nel quale festeggia il proprio 126esimo compleanno: un evento al quale hanno voluto partecipare tantissimi tifosi bianconeri che si sono riversati sul web per fare gli auguri alla "Vecchia Signora" e per discutere quella che è stata una scelta grafica fatta dai media della società davvero poco apprezzata.

La Juventus compie 126 anni, festa social per i tifosi bianconeri: 'Sempre al tuo fianco'

La Juventus nella giornata di oggi ha pubblicato un post sulle proprie pagine social per festeggiare i 126anni dalla nascita del club bianconero.

"126 anni di Juventus Celebrando l'eredità del nostro passato, l'entusiasmo del nostro presente e un promettente futuro Buon compleanno a tutti noi" questa è la didascalia del messaggio a seguito di una foto che ritrae diverse figure note dell'universo juventino. A cascata sono dunque arrivate numerosissime repliche di altrettanti supporter della "Vecchia Signora" che sul web hanno festeggiato la loro squadra: "126 di storia Tra gioia e dolore Tra vittorie e sconfitte. Tra cadute rovinose e gloria. Sempre insieme. Sempre al tuo Ieri, oggi, domani. Fino alla fine. Tanti auguri vita mia" uno dei messaggi che campeggia sui social, o ancora: "126 anni di storia, successi, gioie indimenticabili Insieme abbiamo vissuti momenti belli Insieme abbiamo alzato trofei nel cielo Insieme fianco a fianco.

Sono fiero e orgoglioso di essere nato bianconero". Tra i tifosi della Juventus, si legge però chi non perde l'occasione per spronare la società Juventus a tutelare i tifosi contro determinati attacchi mediatici subiti dai bianconeri: "Oltre a fare questi post suggestivi e belli graficamente, ogni tanto tirate fuori gli attributi "nelle sedi opportune" senza continuare a farvi prendere per in giro da Gravina, Chinè e da certa stampa!

Perché il vostro è un silenzio imbarazzante per noi tifosi!".

Juventus, l'immagine scelta dal club fa discutere i tifosi bianconeri: 'Ci vuole rispetto per la storia, mancano tantissimi volti noti'

Al post pubblicato dalla Juventus hanno seguito anche tantissime repliche di tifosi non soddisfatti dell'immagine scelta dal club per festeggiare il suddetto evento.

Si leggono numerosi post come questo: "Va bene l’inclusione, ma ci vuole rispetto per la storia. Questa accozzaglia di personaggi più o meno noti, a fianco di leggende vere, non sa veramente di nulla" o come questo: "Ci sono almeno tre personaggi di difficile identificazione, in compenso mancano Gigi Buffon, Dino Zoff, Beppe Furino, Paolo Rossi, Trapattoni, Lippi, Gianni Agnelli, Bettega, Moggi, una gigantografia di Boniperti, eccetera eccetera eccetera. Buon compleanno Juventus" o ancora: "Immagina mettere Danilo, Rabiot, Chiesa, Vlahovic e Locatelli e non gente del calibro di Buffon, Chiellini, Barzagli, Zidane, Camoranesi, Nedved o Trezeguet".