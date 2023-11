Nella gara contro il Verona, Timothy Weah si è fermato a causa di un problema muscolare e salterà i match contro Fiorentina e Cagliari. Questo per la Juventus è un problema poiché viste le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba la coperta a centrocampo è decisamente corta. Dunque, nel corso della settimana, Massimiliano Allegri studierà nuove soluzioni. In particolare le ipotesi al vaglio sono due: la prima prevede lo spostamento di Andrea Cambiaso a destra, mentre la seconda porta ad un cambio di sistema di gioco. In questo caso, nella testa del tecnico livornese c’era già l’ipotesi di poter schierare un tridente formato da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Moise Kean.

Infatti, dopo la partita contro il Verona è spuntato un appunto di Massimiliano Allegri in cui il tecnico livornese ha annotato i nomi dei suoi tre attaccanti da schierare a gara in corso. Poi l’ammonizione del numero 18 bianconero ha cambiato i piani dell’allenatore della Juventus. Ma adesso questa opzione potrà tornare utile per le prossime partite viste le assenze.

Si lavora in vista della gara contro la Fiorentina

In queste ore, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Fiorentina e per questo match i bianconeri non recupereranno Danilo. Infatti, il numero 6 juventino ha sentito ancora un dolore alla coscia infortunata e dunque il suo rientro slitterà. Probabilmente per Danilo non si forzeranno i tempi e il suo rientro potrebbe essere rimandato alla gara contro l’Inter.

Infatti, il numero 6 juventino potrebbe sfruttare la pausa proprio per tornare al top per il derby d’Italia. Dunque, in difesa ci sarà la conferma del terzetto formato da Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani. I dubbi più grandi, però, riguardano il centrocampo dove ci sarà il forfait di Timothy Weah. La sensazione è che Massimiliano Allegri non voglia spostare Weston McKennie perciò sulla destra potrebbe esserci lo spostamento di Andrea Cambiaso.

Il numero 27 juventino è stato decisivo contro il Verona e adesso scalpita per avere una maglia da titolare. Con il suo dirottamento sulla destra, Filip Kostic resterà a sinistra. Ma non è del tutto da escludere il tridente offensivo. Anche se questa ipotesi è ancora da vagliare poiché necessita di alcune prove in allenamento, la decisione finale verrà presa solo alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

La Juventus festeggia i suoi 126 anni

Oggi 1 novembre, la Juventus compie 126 anni e il club sta celebrando questo traguardo sui social. Anche i giocatori bianconeri stanno utilizzano Instagram per fare gli auguri alla società. Tra i primi a postare il suo messaggio di buon compleanno c’è proprio Capitan Danilo: “Ogni anno che passa, sei sempre più bella: tanti auguri Vecchia Signora!”, ha scritto il numero 6 juventino.