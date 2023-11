Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Inter seguirebbero per la prossima estate il profilo di Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 attualmente in forza nel Lille, che potrebbe ritrovarsi libero a parametro zero a fine giugno. Inoltre i due club italiani, ma anche il Milan, potrebbero sfidarsi per giugno anche per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, anche lui in scadenza di contratto nel 2024 con i partenopei.

Juventus e Inter potrebbero sfidarsi in estate per Tiago Djalò, centrale difensivo classe 2000 del Lille

Tiago Djalò è uno dei calciatori portoghesi di maggior prospettiva e nonostante il classe 2000 sia attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato, il suo profilo avrebbe attratto l'attenzione di Juventus e Inter.

Entrambe le formazioni italiane, sarebbero interessate al difensore nato ad Amadora non solo per le sue caratteristiche fisiche, ma anche per la capacità di Djalò di interpretare praticamente tutti i ruoli nel reparto arretrato. Il lusitano nasce infatti come stopper ,ma all'occorrenza ha saputo vestire i panni anche del fluidificante di destra e di sinistra. Oltre a tutto ciò, Juventus e Inter seguirebbero Djalò anche per la sua situazione contrattuale con il Lille: il giovane portoghese andrà infatti in scadenza di contratto con la compagine francese al termine della stagione in corso e tra le parti non ci sarebbe la volontà di rinnovare. Djalò cosi potrebbe liberarsi nel prossimo giugno a parametro zero.

Oltre alla Juventus e all'Inter sul classe 2000 ci sarebbero anche altri squadre come il Barcellona di Xavi e il Milan di Stefano Pioli.

La Juventus, per questa ragione, osserverebbe anche altri profili per la prossima estate come ad esempio Mario Hermoso, centrale difensivo dell'Atletico Madrid che come Djalò a giugno potrebbe lasciare i "Colchoneros" a parametro zero.

Zielinski può liberarsi a zero in estate: Juventus ed Inter ci pensano con il Milan

Un altro profilo sul quale Juventus e Inter potrebbero sfidarsi in estate sarebbe quello di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco del Napoli andrà in scadenza di contratto con la società partenopea al termine della stagione in corso e le volontà di rinnovare del calciatore classe '94, cozzerebbero con il desiderio del club di abbassare il monte ingaggi generale del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco perché le parti paiono andare verso una separazione consensuale in estate, quando Zielinski potrebbe finire tra la lista dei calciatori di lusso svincolati a parametro zero. Juventus e Inter vorrebbero dunque sfruttare questa occasione, con la consapevolezza che sul polacco potrebbe inserirsi anche il Milan.