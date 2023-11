Dusan Vlahovic e Federico Chiesa dovrebbero giocare entrambi titolari nella trasferta della Juventus contro la Fiorentina di questa domenica 5 novembre: alla vigilia della partita le quotazioni dei due sembrano infatti in netto rialzo rispetto a Moise Kean.

In passato il serbo ha già avuto modo di affrontare la sua ex squadra sia in casa che in trasferta, mentre Chiesa non ha ancora mai giocato da avversario a Firenze.

L’ambiente per loro sarà piuttosto ostico, visto che già in settimana i tifosi viola hanno avuto modo di esprimere un certo risentimento verso i due attaccanti bianconeri.

Dell’ambiente che ci sarà a Firenze ha parlato anche Massimiliano Allegri: “È sempre una bella partita per gli sfottò che ci sono fra le due squadre”.

Chiesa e Vlahovic sempre più importanti per la Juventus

Nelle ultime settimane, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno fatto i conti con diversi problemi fisici. Il serbo è stato alle prese con la lombalgia ma adesso si è completamente ristabilito e contro il Verona è tornato tra i titolari. Chiesa, invece, ha riportato un fastidio muscolare che per circa 20 giorni non gli ha permesso di lavorare con la squadra. Delle sue condizioni ha parlato anche Massimiliano Allegri: “Ora sta meglio, quando è entrato col Verona ha creato situazioni importanti”.

Lo stesso tecnico livornese ci ha tenuto anche sottolineare quanto Chiesa e Vlahovic siano importanti per la Juventus, non solo per il lavoro fatto in attacco, ma anche per l’apporto che danno alla squadra in termini di gioco. Ora entrambi sembrano candidati a tornare dal primo minuto contro la Fiorentina.

Emergenza a centrocampo e in difesa

La Juventus, per la gara contro Fiorentina, ha alcune assenze in difesa e a centrocampo. In mediana le defezioni di Nicolò Fagioli e Paul Pogba rendono la coperta molto corta per Allegri. A questo si aggiunge anche il forfait di Timothy Weah che obbligherà a spostare nuovamente Weston McKennie sulla destra, l’altra ipotesi è quella di vedere su quella fascia Andrea Cambiaso.

In difesa, invece, mancheranno Danilo e Alex Sandro e delle loro condizioni ne ha parlato anche lo stesso tecnico livornese: “Abbiamo fatto un controllo sulla piccola lesione che ha avuto Danilo e non è ancora a posto”. Il numero 6 juventino tornerà dopo la sosta. Mentre Alex Sandro potrebbe rientrare per la gara contro il Cagliari. Dunque, contro la Fiorentina, la retroguardia della Juventus sarà la medesima già vista nelle sfide contro Milan e Hellas Verona, quindi con Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani.