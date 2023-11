Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United sarebbe pronto a lasciar partire nel Calciomercato invernale il centrocampista Jadon Sancho. L'inglese è oramai è un considerato una riserva, il rapporto non ideale con Ten Hag ha portato la società di Manchester a valutare anche una cessione in prestito con diritto di riscatto del giocatore. Anzi, si parla di uno United pronto anche a sostenere il pesante ingaggio di Sancho, pagando un terzo dello stesso. Attualmente il centrocampista guadagna 20 milioni di sterline al lordo. La Juventus è una delle società interessate al centrocampista ma si parla anche di un suo possibile ritorno al Borussia Dortmund, società che lo ha lanciato nel calcio che conta e dal quale è stato acquistato dal Manchester United nel 2021 per circa 80 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta il mercato inglese anche per altri giocatori. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera per rinforzare il settore difensivo è sicuramente Lloyd Kelly, centrale difensivo e terzino sinistro del Bournemouth, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Per quanto riguarda invece il centrocampo il preferito rimarrebbe Lazar Samardzic anche se rimane fra le possibilità anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

A proposito della società spagnola sarebbe interessata a Dusan Vlahovic. Valuterebbe un'offerta importante in soldi più l'inserimento di una contropartita tecnica. Uno dei nomi che piace alla società bianconera è sicuramente Alvaro Morata, che in questo inizio di stagione fra campionato spagnolo e Champions League ha già segnato 12 gol.