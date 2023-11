Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Rodrigo De Paul avrebbe aperto a un suo approdo alla Juventus: i bianconeri lavorerebbero per prelevare il calciatore argentino dall'Atletico Madrid in prestito a gennaio. Anche Milan e Roma starebbero pensando a come rinforzarsi per la finestra di mercato invernale, con il nome di Jakub Kiwior dell'Arsenal che piacerebbe a entrambe le società. Infine l'Inter continuerebbe a monitorare la situazione intorno a Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto in scadenza di contratto nel 2024.

De Paul apre alla Juventus, l'Atletico può lasciarlo andare in prestito se prendesse un suo sostituto

La Juventus penserebbe da tempo a Rodrigo De Paul per potenziare il proprio centrocampo a gennaio e secondo alcune indiscrezioni delle scorse ore, il centrocampista argentino avrebbe aperto alla possibilità di tornare a giocare in Italia e con i bianconeri. Il ds Giuntoli avrebbe intenzione di intavolare una trattativa con i "Colchoneros" sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo che poi diverrebbe definitivo solo al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'operazione che pare complicata da portare a termine, ma che potrebbe essere semplificata da un'incrocio di mercato che coinvolgerebbe anche il Tottenham.

L'Atletico Madrid infatti avrebbe messo nel mirino Pierre-Emile Hojbjerg, mediano degli "Hot Spurs" che se passasse nella società spagnola andrebbe a ridurre molto lo spazio in campo per De Paul. Questo, potrebbe conseguentemente ammorbidire le richieste della dirigenza iberica per un eventuale passaggio in prestito alla Juve dello stesso De Paul.

Milan e Roma cercano un difensore centrale per gennaio: Kiwior piacerebbe ad entrambe le squadre

Il Milan e la Roma a gennaio potrebbero cercare un centrale difensivo ed avrebbero messo nel mirino il nome di Jakub Kiwior: lo stopper polacco ex Spezia sta faticando a trovare continuità nell'Arsenal del tecnico Arteta e di conseguenza una sua cessione a gennaio può realizzarsi ma solo a determinate condizioni.

I "Gunners" lascerebbero andare Kiwior a titolo definitivo e lo valuterebbero circa 25 milioni di euro. Tutto ciò complica la situazione per Roma e Milan, che avrebbero intenzione di prelevare il calciatore in prestito. Le prossime settimane potrebbero essere fondamentali per capire se la società inglese vorrà aprire o meno ad un'operazione a titolo temporaneo.

Inter, i nerazzurri non mollano la presa su Taremi: a gennaio potrebbero fare un nuovo tentativo

L'Inter per gennaio starebbe pensando all'acquisto di un attaccante e non avrebbe tolto dal proprio radar il nome di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano attualmente in forza al Porto andrà in scadenza di contratto con i "Dragoni" al termine della stagione in corso e, da quanto filtra, tra la parti non ci sarebbe la volontà di rinnovare.

L'Inter, potrebbe dunque fare leva su questo elemento per convincere la società lusitana a lasciare andare il classe '92 già nei prossimi mesi a una cifra vicina ai 10 milioni di euro, visto che l' alternativa sarebbe perderlo successivamente a fine giugno a parametro zero.