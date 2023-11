Weston McKennie ha lasciato il ritiro della nazionale degli Stati Uniti per una tendinopatia al ginocchio. Il centrocampista statunitense della Juventus è quindi tornato in anticipo a Torino in via precauzionale e adesso lo staff medico bianconero lavorerà per risolvere il suo problema fisico: a quanto pare comunque la sua presenza per la partita del 26 novembre contro l'Inter non è in dubbio.

Mentre per quanto riguarda le situazioni di Fabio Miretti e Manuel Locatelli bisognerà attendere la vigilia della gara contro l’Inter per capire se saranno a disposizione o meno.

Centrocampo in emergenza in casa Juve

La situazione di McKennie non sembra essere particolarmente preoccupante: il numero 16 juventino potrebbe giocare contro l'Inter sia come mezzala che come esterno, anche se la sensazione è che possa agire in mezzo, visto che a destra dovrebbe tornare Timothy Weah.

La Juventus, in vista della gara contro i nerazzurri, rischia comunque di avere una situazione di emergenza a centrocampo. Infatti, le situazioni di Manuel Locatelli e Fabio Miretti tengono in ansia Massimiliano Allegri che ancora non sa se potrà contare su di loro.

La situazione più spinosa è quella di Locatelli, che è alle prese con una micro frattura della X costola. Il centrocampista ha già giocato gran parte della partita contro il Cagliari con questo problema, visto che si è fatto male dopo appena 6 minuti ma non ha voluto lasciare il campo.

Adesso sta facendo delle terapie con l’intento di guarire il prima possibile. La sua disponibilità per la gara contro l’Inter dipenderà da quanto riuscirà a sopportare il dolore. Miretti è invece alle prese con una lombalgia e anche lui è tornato a Torino per essere sottoposto a terapie.

In caso di assenza di entrambi non è da escludere che accanto a Rabiot e a McKennie a centrocampo possa trovare spazio dal primo minuto Hans Nicolussi Caviglia.

Danilo out, Ale Sandro verso il rientro

In attesa di sapere quali saranno i giocatori della Juventus che recupereranno per la gara contro l’Inter, la certezza è il forfait di Danilo.

Il numero 6 juventino non si è ancora ripreso dalla lezione accusata a ottobre in nazionale. L’infortunio inizialmente sembrava di lieve entità, ma la lesione si è poi rivelata più profonda del previsto, perciò serve ancora del tempo per rivedere Danilo in campo.

In difesa intanto Massimiliano Allegri ritroverà Alex Sandro che riprenderà ad allenarsi in gruppo nella prossima settimana e tornerà tra i convocati per la gara contro l’Inter. Il brasiliano è assente da metà settembre quando ha accusato una lesione di medio grado.