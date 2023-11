La dirigenza del Liverpool starebbe considerando un possibile colpo per rinforzare l'attacco nella prossima stagione e il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter. Il giocatore argentino piacerebbe al tecnico dei Reds Jurgen Klopp eil club inglese starebbe valutando una possibile offerta in estate di circa 150 milioni di euro.

L'Inter ritiene Lautaro Martinez il suo punto di forza e lo considera uno dei giocatori incedibili nel progetto tecnico dei nerazzurri, con il "Toro" che in questa stagione è stato anche promosso anche capitano, come riconoscimento per il ruolo centrale nella squadra e nello spogliatoio; difficilmente dunque i nerazzurri si lasceranno tentare dalle lusinghe inglesi nella prossima estate.

L'idea del Liverpool per l'attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

Il centravanti argentino sarebbe considerato in Inghilterra uno dei veri e propri crack per il prossimo mercato estivo, con diversi top club che starebbero considerando di proporre all'Inter offerte milionarie; tra questi in prima linea ci sarebbe il Liverpool, che con la dirigenza ed il suo allenatore starebbero premendo per puntare il profilo del bomber di Bahia Blanca.

L'offerta di circa 150 milioni di euro potrebbe realizzarsi nella prossima estate, e farebbe vacillare l'Inter, che però non dovrebbe cedere, dato che il giocatore è punto di riferimento della squadra e della tifoseria, e difficilmente verrà venduto in estate.

I numeri di Lautaro Martinez in stagione

In questa stagione il bomber argentino si sta affermando come punto di riferimento offensivo per l'Inter, sia sotto il punto di vista delle prestazioni sia sotto il profilo realizzativo anche a livello europeo: in Champions League l'attaccante argentino ha disputato quattro partite segnando due reti, entrambe decisive per il risultato finale (l'1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad e il rigore della vittoria contro il Salisburgo in trasferta per garantire il passaggio del turno).

Anche in campionato il bomber argentino è una certezza da tempo, ma in questa stagione sta migliorando tutti i suoi score delle precedenti annate; nelle prime 11 giornate di Serie A, Lautaro Martinez ha già segnato 12 marcature e confezionato un assist per i compagni, assestandosi come attualmente capocannoniere del campionato per distacco dagli inseguitori.