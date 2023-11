La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo del futuro e il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Assan Ouédraogo. Il giocatore dello Schalke 04 piace ai nerazzurri e gli osservatori si stanno muovendo per cercare di anticipare altri club, tra cui il Milan, Lipsia e l'Arsenal, che starebbero seguendo la pista per la prossima estate.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Assan Ouèdraogo dallo Schalke 04

Il centrocampista tedesco, attualmente al Schalke 04, ha attirato l'interesse dell'Inter che lo avrebbe adocchiato per le sue straordinarie qualità in prospettiva, ma non sarebbe l'unico club ad inseguire il suo talento: anche Milan, Lipsia, Arsenal, Barcellona e Real Madrid si contenderebbero il giovane Ouédraogo, riconoscendo il suo potenziale unico nel suo genere.

Ouédraogo è nato il 9 maggio 2006 a Mülheim an der Ruhr, in Germania; il suo viaggio nel mondo del calcio è iniziato nelle giovanili dell'Union Mülheilm a soli 5 anni, prima di essere scoperto dallo Schalke 04.

In questa stagione, all'età di 17 anni, ha già guadagnato un posto nella Prima Squadra dello Schalke 04, impressionando tutti con le sue 11 presenze e un gol in campionato, e portando su di lui l'interesse di diverse big europee, che potrebbero presentarsi alla corte del club tedesco nelle prossime sessioni di mercato.

Gli osservatori dell'Inter starebbero già muovendosi in tal senso, cercando di arrivare primi sul giocatore in modo da evitare di dover rinunciare alla trattativa per un eccessivo aumento del prezzo del cartellino, che sembrerebbe ancora accessibile intorno ai 5-10 milioni di euro, che potrebbero essere trattati con lo Schalke 04 nella prossima estate.

Le caratteristiche tecniche e lo stile di gioco

Ouédraogo è stato spesso paragonato a Paul Pogba per la sua eleganza con la palla, la visione di gioco e la versatilità nel campo; con una stazza imponente di 191 cm, Ouédraogo può giocare sia come trequartista che come centrocampista centrale o mezzala.

La sua mancanza di velocità iniziale potrebbe essere una debolezza in un contesto di gioco ad alto livello, sebbene possa migliorare nel controllo della palla sotto pressione.

La sua dedizione e il suo impegno nel campo dimostrano il suo potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti giovani in Europa.

Ouédraogo ha già fatto la storia con lo Schalke 04, segnando nel suo debutto nella Zweite Bundesliga contro l'Amburgo e diventando il giocatore più giovane nella storia del club a segnare in partite ufficiali, superando anche nomi affermati come Julian Draxler.