L'attaccante Dusan Vlahovic è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato in casa Juventus: se dovesse effettivamente lasciare la società bianconera il nome del possibile sostituto in attacco sarebbe quello di Alvaro Morata. Inoltre la società bianconera starebbe valutando anche l'ingaggio del centrocampista Rodrigo De Paul, entrambi i calciatori militano nell'Atletico Madrid.

Ipotesi De Paul e Morata per la Juventus a gennaio se parte Vlahovic

Secondo quanto riportato da 'Todofichajes.com', la Juventus potrebbe cercare di riprendere Alvaro Morata a gennaio.

Attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid, lo spagnolo avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Nonostante il giocatore abbia conquistato un posto da titolare con gli 'Colchoneros', il ritorno di Depay potrebbe portare a una rivalutazione della sua posizione sotto la guida di Simeone.

La Juventus, con Giuntoli alla guida delle strategie di mercato, sembra essere pronta a esplorare diverse opzioni nel caso in cui la situazione di Vlahovic si dovesse evolvere verso una cessione. Morata, con la sua esperienza e conoscenza della Serie A, può rappresentare una soluzione immediata per colmare un'eventuale lacuna nel reparto offensivo della squadra bianconera. Inoltre con l'eventuale cessione di Vlahovic ci sarebbe anche la disponibilità economica per acquistare un centrocampista: Rodrigo De Paul è uno dei nomi preferiti in tal senso.

Negli ultimi giorni sui media si è parlato di un interesse proprio da parte dell'Atletico Madrid per Vlahovic, di conseguenza potrebbe definirsi una maxi operazione di mercato che riguarderebbe appunto il bomber serbo, De Paul e Morata.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri nomi per il centrocampo, da Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, a Lazar Samardzic dell'Udinese fino a Habib Diarra dello Strasburgo.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo, la società bianconera può valutare l' ingaggio di un centrale soprattutto se dovesse cedere il giovane Dean Huijsen in prestito e se partisse anche Alex Sandro, che piace sia in Arabia Saudita che in Brasile (dove è seguito dal Santos). In entrata i preferiti sono due giocatori che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno, parliamo di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid e Lloyd Kelly del Bournemouth, entrambi utilizzabili sia come terzini sinistri sia come centrali difensivi.