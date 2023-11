L'Inter e la Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per assicurarsi le prestazioni di Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024. Djalò, reduce da un infortunio al legamento del ginocchio, potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per entrambe le squadre.

La difesa dell'Inter ha perso alcuni pezzi importanti, inclusi Skriniar e D'Ambrosio, ma ha acquisito giocatori come Bisseck e, soprattutto, Pavard. Tuttavia, Djalò potrebbe fornire una soluzione aggiuntiva e ringiovanire ulteriormente il reparto difensivo dell'Inter (il portoghese ha solo 23 anni).

Dall'altra parte, la Juventus è alla ricerca di un difensore, soprattutto considerando la possibile partenza di Alex Sandro già a gennaio. La perdita di Bonucci durante l'estate ha creato una necessità aggiuntiva nel reparto difensivo e Djalò sarebbe una possibilità interessante per ripartire con nuove leve difensive.

Juventus e Inter potrebbero duellare anche per un altro calciatore, ovvero Piotr Zielinski: anche lui a giugno 2024 sarà libero di accasarsi a 0.

Djalò va in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2024

Cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona in Portogallo, Tiago Djalò è approdato al Lille nel 2019 nell'ambito della trattativa di mercato che ha portato Leao al Milan.

Nonostante un infortunio al legamento del ginocchio nel marzo scorso, Djalò ha attirato l'attenzione della dirigenza dell'Inter e e di quella bianconera, con Cristiano Giuntoli sempre alla ricerca di calciatori giovani per riaprire un ciclo.

Non è escluso che le due attuali regine della Serie A possano tentare un affondo già a gennaio anche se Djalò non è l'unico calciatore per cui Juventus e Inter potrebbero sfidarsi.

L'Inter e la Juventus seguono anche Zielinski

Sotto quest'ottica va letto l'interesse di ambedue le compagini anche per il centrocampista Piotr Zielinski che in assenza di rinnovo a gennaio sarà libero di firmare con un altro club.

Il ds Cristiano Giuntoli avrebbe già iniziato ad esplorare le possibilità di un trasferimento a Torino del polacco contattando l'agente di Zielinski, Bartlomiej Bolek, per valutare i margini della trattativa e iniziare a definire i dettagli della potenziale offerta.

Certo andrà compreso se il centrocampista ex Empoli prenderà seriamente in considerazione di approdare negli acerrimi rivali della Juventus dopo i tanti anni trascorsi a Napoli.

Dal punto di vista finanziario, l'Inter sembra disposta ad offrire a Zielinski uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro a stagione, posizionandosi come un'opzione attraente per il centrocampista polacco. La Juventus, se vorrà assicurarsi Zielinski, dovrà dunque spingersi più in là arrivando a toccare almeno quota 5 milioni.