Per la Juve la partita contro l'Inter quest’anno vale ancora di più visto che in ballo c’è la lotta per il primo posto. Ma Massimiliano Allegri arriverà a questa sfida con tanti dubbi legati soprattutto alle condizioni fisiche non ottimale di alcuni suoi ragazzi. Quello che preoccupa di più è Manuel Locatelli che è alle prese con una micro frattura alla costola. Il giocatore farà di tutto per essere a disposizione, ma il dubbio si risolverà solo a ridosso della gara contro l’Inter. Per questo motivo il tecnico livornese valuta alternative: tra queste ci sarebbe anche la tentazione Kenan Yildiz.

Il giovane classe 2005 è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri che in più occasioni lo ha elogiato.

Il punto sugli infortunati della Juventus

La Juventus nelle prossime ore riprenderà la preparazione alla Continassa con il rientro dei primi nazionali. Ma le situazioni da tenere d’occhio sono quelle degli infortunati come Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Weston McKennie. Tutti e tre sono tornati in anticipo dagli impegni con le rispettive nazionali. La situazione che desta maggiore preoccupazione è quella di Manuel Locatelli, attualmente alle prese con una microfrattura alla costola. In caso di assenza del centrocampista italiano, il tecnico della Juve starebbe pensando all'inserimento di Kenan Yildiz.

Per quanto riguarda McKennie, invece, non sembrerebbe essere in dubbio per il match contro l’Inter. Mentre per quanto riguarda Fabio Miretti le sensazioni sembrano essere positive e dovrebbe recuperare per il match del 26 novembre. Il numero 20 juventino ha lasciato l’Under 21 per un problema alla schiena. Chi invece dovrebbe tornare a disposizione è Timothy Weah: il numero 22 juventino si è fermato contro il Verona per un fastidio muscolare.

Adesso dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e punta ad una convocazione per il match contro l’Inter. Anche Alex Sandro è sulla via del recupero dopo la lesione di medio grado riportata a settembre.

Allegri aspetta anche il rientro dei nazionali a Torino

La preparazione della Juventus in vista del match contro l’Inter comincerà solo verso la fine della settimana, quando saranno rientrati tutti i nazionali.

In particolare l’ultimo a tornare sarà Bremer. Il brasiliano non sarà Torino prima di giovedì 23 novembre. Dopodiché Massimiliano Allegri dovrà fare la conta degli infortunati: infatti, in caso di forfait di Manuel Locatelli bisognerà trovare un nuovo regista. Le soluzioni potrebbero essere Adrien Rabiot, Hans Nicolussi Caviglia, Iling-Junior e Andrea Cambiaso. In ogni caso un quadro più chiaro della situazione si avrà nella giornata di sabato 25 novembre quando ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.