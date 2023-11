Il direttore sportivo del Granada Tognozzi, ex capo scouting della Juventus, sta cercando rinforzi per la difesa della società spagnola, che ha già subito trenta gol in questa stagione. Secondo quanto scritto da estadiodeportivo.com, uno dei nomi seguiti dal Granada è l'18enne di Amsterdam, Dean Huijsen, attualmente sotto contratto con la Juventus.

Il giocatore Hujsen piace a Tognozzi come rinforzo per la difesa del Granada a gennaio

Il Granada sembra interessato a cercare affari in prestito o senza esborso di denaro e avrebbe individuato in Huijsen un possibile rinforzo fino a giugno per il settore difensivo spagnolo.

La Juventus potrebbe decidere di non lasciar partire il giovane talento, anche solo temporaneamente. Huijsen è considerato una prospettiva interessante, e il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, lo stima molto dal punto di vista professionale ed umano. C'è da dire inoltre che diverse indiscrezioni di mercato parlano di una possibile cessione di Alex Sandro a gennaio, con il Santos che sarebbe interessato. Se si dovesse definire la sua partenza difficile anche un'altra cessione nel settore difensivo.

Il direttore sportivo del Granada Tognozzi sta valutando anche altre possibilità in Serie A per rinforzare il settore difensivo della società spagnola. Tra i nomi menzionati ci sono Mario Gila della Lazio, ancora a zero presenze in questa stagione, e David Zima del Torino, con soli 200 minuti giocati finora.

Oltre a Hujsen dovrebbe rimanere anche Kenan Yildiz, che continua a dimostrare tutta la sua bravura. Recentemente è arrivato il primo gol con la nazionale turca per il giocatore della Juventus. Dei giovani potrebbe lasciare Torino Samuel Iling-Junior, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e che piacerebbe al Tottenham.

In caso di offerta da 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire utilizzando tale somma per rinforzare il centrocampo. Fra i nomi che piacciono alla Juventus ci sarebbe anche Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Atletico Madrid.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid, che potrebbe inserire anche delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico per il giocatore. A tal riguardo uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è sicuramente Alvaro Morata, che sta dimostrando tutta la sua bravura in questo inizio di stagione con l'Atletico Madrid avendo già segnato 12 gol. Lo spagnolo in caso di definizione della trattativa di mercato farebbe la terza esperienza professionale alla Juve dopo le stagioni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Lo spagnolo ritornerebbe volentieri nella società bianconera.