La Juventus nella prossima estate potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei giocatori liberi a parametri zero. A tal riguardo si valutano diversi rinforzi d'esperienza, fra questi c'è anche Nacho Fernandez del Real Madrid, diventato capitano della squadra spagnola dopo l'addio di Benzema in estate.

Il 33enne rappresenterebbe un rinforzo importante, in quanto può fare il centrale difensivo ma anche il terzino, sia di fascia sinistra che di fascia destra, adattandosi facilmente a una difesa a quattro e a una a tre.

Nacho Fernandez piacerebbe alla Juventus come idea a parametro zero in estate

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero nel Calciomercato estivo del 2024. Fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sarebbe anche Nacho Fernandez, punto di riferimento del Real Madrid che in questa stagione ha giocato fino ad adesso sette match nel campionato spagnolo e quattro match in Champions League.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, il difensore vorrebbe prolungare la propria intesa contrattuale in scadenza a fine giugno, ma attualmente il Real Madrid non starebbe valutando la possibilità di allungare il suo contratto.

L'esperienza e la qualità dello spagnolo potrebbero essere molto utili alla Juventus, infatti Nacho Fernandez vanta un palmares notevole che comprende cinque Champions League vinte, sei Mondiali per Club, tre campionati spagnoli, quattro Supercoppe europee, due Coppa del Re, quattro Supercoppe spagnole, oltre a una Nations League, un Europeo under 21 e un Mondiale under 17 con la nazionale spagnola.

Il punto sul mercato della Juventus per gennaio

La Juventus lavora intanto in particolare anche per il mercato di gennaio. L'esigenza principale rimane quella di rinforzare il centrocampo, considerando le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Si valuta soprattutto il mercato inglese, piacciono Kalvin Phillips del Manchester City e Thomas Partey dell'Arsenal, i quali attualmente stanno trovando poco spazio fra i titolari nelle rispettive squadre.

Per quanto riguarda invece il mercato francese pare difficile arrivare a Khephren Thuram a gennaio (il suo Nizza è in lotta per il campionato), quindi la Juve penserebbe in particolare al classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito anche nel recente calciomercato estivo.