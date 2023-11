La Juventus prosegue la ricerca di giovani talenti che possano crescere nella formazione Primavera bianconera o nella Next Gen. A tal riguardo uno dei nomi che il Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli starebbe valutando è quello di Winsley Boteli, punta classe 2006 del Borussia Monchengladbach di nazionalità svizzera con origini della Repubblica Democratica del Congo.

Boteli piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Winsley Boteli, giovane punta del settore giovanile del Borussia Monchengladbach.

La società bianconera lo ha osservato nella Future Cup 2023, ricevendo indicazioni positive: sui media si leggono paragoni con Moise Kean o con l'ex centravanti ivoriano Didier Drogba.

Boteli, originario della Svizzera ma di origini congolesi, è una punta particolarmente abile ad andare in gol: nella stagione in corso ha messo finora a segno 12 gol in 11 partite giocate nella Bundesliga Under 19, risultando il giocatore con più realizzazioni della competizione al momento.

Il calciatore 17enne è legato contrattualmente alla società tedesca fino al 30 giugno 2025.

La carriera professionale di Boteli

L'attaccante Wesley Boteli ha iniziato la sua carriera professionale con l'under 16 del Servette nella stagione 2021-2022 nella Liga Svizzera Sub 16, dimostrando un notevole talento e segnando 32 gol in 29 partite.

Successivamente è stato promosso nell'under 17 della società svizzera, sebbene con essa abbia disputato solo due partite, riuscendo comunque a segnare due gol, evidenziando così la sua capacità di fare la differenza anche con poche opportunità di gioco. Nel 2022/23, Boteli si era poi unito alla squadra B. Mönchengladbach Sub 17, militante nella Bundesliga U17, disputando 17 partite e segnando 11 gol, dimostrando buone cose anche nelle competizioni internazionali giovanili emergendo come una giovane promessa nel calcio europeo.

Successivamente, Boteli è stato promosso alla squadra under 19 del Mönchengladbach, dove appunto milita attualmente.

La Juventus pensa ai giovani anche per la prima squadra

Rimanendo in tema giovani la Juventus continua a visionare diversi talenti che potrebbero essere utili già in prima squadra. Uno su tutti è Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo che la società bianconera ha già seguito pure nel recente Calciomercato estivo: è un classe 2004 e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro.