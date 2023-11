Sabato 11 novembre alle ore 18 si giocherà Juventus-cagliari, match valido per la 12ª giornata di Serie A 23/24. La Vecchia Signora guidata da Max Allegri potrebbe far accomodare inizialmente Vlahovic in panchina per dar spazio al 3-4-1-2, il quale vedrà presumibilmente Miretti come trequartista a supportare Chiesa e Kean in attacco. Ranieri, invece, avrà buone chance di puntare sul duetto offensivo composto da Luvumbo e Pavoletti per tentare di impensierire la seconda forza del campionato.

Statistiche: l'ultima vittoria del Cagliari contro la Juventus in Serie A risale al 29 luglio 2020, quando i sardi vinsero tra le mura amiche per 2-0.

Juventus, in cerca della quinta vittoria consecutiva

Max Allegri e la sua Juventus militano al momento al secondo posto in campionato con 26 punti ottenuti a -2 lunghezze dalla capolista Inter. Per centrare la quinta vittoria consecutiva in Serie A il tecnico bianconero potrebbe optare per il 3-4-1-2: con Szczesny come estremo difensore. Difesa a tre che avrà ottime chance di essere composta da Gatti, Rugani e Bremer, mentre i titolari del centrocampo della Juventus saranno probabilmente Kostic, Iling-Junior, Locatelli e McKennie. Miretti, invece, dovrebbe agire come trequartista avendo il compito di fornire palle goal a Federico Chiesa e Moise Kean. Salteranno la gara Pogba (sospeso per doping), Fagioli (sospeso per scommesse) e l'infortunato Rabiot.

Cagliari, soltanto due punti ottenuti in trasferta sinora

Claudio Ranieri e il suo Cagliari stanno vivendo un momento di rinascita dopo l'approdo agli ottavi di Coppa Italia grazie alla vittoria contro l'Udinese per 2-1, ma anche ai tre risultati utili consecutivi in campionato che gli hanno permesso di uscire dalla zona retrocessione.

Scontrarsi contro una big del campionato non sarà facile, ma il tecnico ex Leicester vorrà provare a mettere i bastoni tra le ruote alla compagine piemontese puntando sul 4-3-1-2, con Scuffet in porta. Quartetto arretrato che sarà composto probabilmente da Zappa e Augello come terzini e dalla coppia Goldaniga-Dossena in mezzo al reparto.

Centrocampo sardo a tre che vanterà probabilmente come titolari Makoumbou, Prati e Deiola, mentre Mancosu occuperà la trequarti campo. In attacco dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Pavoletti e Luvumbo.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Kostic, Iling-Junior, Locatelli, McKennie, Miretti, Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet, Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello, Makoumbou, Prati, Deiola, Mancosu, Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Ranieri.