"Sicuramente la priorità in questo momento, viste le defezioni, è quella di puntellare il centrocampo": così parlando della Juventus l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, che a Sky Sport ha fatto il punto sulle trattative che già a gennaio potrebbe condurre il club bianconero.

I nomi possibili secondo il giornalista sarebbero quelli di Lazar Samardzic dell'Udinese e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Di Marzio: 'Possibili Samardzic o De Paul, difficile Hojbjerg'

"L'unica alternativa al momento è Nicolussi-Caviglia che però è giovane. Il preferito è Hojbjerg che però costa tanto e non è detto che il Tottenham lo lascerà partire - ha affermato Di Marzio, certo di quali siano i preferiti di Massimiliano Allegri per rimpolpare la propria mediana - Sicuramente Allegri vuole un interno e non un play, una mezzala come De Paul o Samardzic, giocatori che possano alternarsi con Miretti.

Allegri è molto attento in questa fase a non rompere gli equilibri che hanno portato la Juventus ad essere oggi in corsa per vincere il titolo. Poi non avendo le coppe non c'è l'esigenza di fare chissà che turnover, lui vuole un centrocampista che sia una via di mezzo tra un top e un giocatore da costruire".

De Paul ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ma potrebbe arrivare nell'ambito di un'operazione che condurrebbe Dusan Vlahovic all'Atletico Madrid per 30-35 milioni più appunto il cartellino dell'argentino, il serbo dell'Udinese invece approderebbe a Torino in prestito a 4-5 milioni più diritto di riscatto fissato a 17.

Le altre scelte a centrocampo: pista Thuram comunque in piedi, Iling sul piede d'addio, Kostic resterà

Nonostante le dichiarazioni di Di Marzio diversi rumors parlano comunque del possibile arrivo a Torino anche di Khephren Thuram del Nizza che rispetto ai nomi fatti dal giornalista costa però un po' di più, attorno ai 40 milioni: altro deterrente la folta concorrenza che rischia di diventare foltissima dato che nel 2025 il contratto del fratello dell'interista Marcus andrà a scadenza.

Spostandosi invece sul tema cessioni, Filip Kostic dovrebbe rimanere nonostante le tante offerte provenienti dall'Arabia Saudita: chi invece potrebbe lasciare l'ombra della Mole è Samuel Iling-Junior, che il ds Giuntoli vorrebbe piazzare in Inghilterra laddove l'esterno ex Chelsea avrebbe diversi estimatori: la valutazione che ne fa la società è di 20 milioni di euro.